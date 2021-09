Los hermanos Rodríguez Orejuela podrían hablar ante la Comisión de la Verdad

Los hermanos Rodríguez Orejuela integraron a Pacho a su Cartel de Cali para iniciar tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Desde que los hermanos Rodríguez Orejuela enviaron una carta acusando al expresidente Andrés Pastrana de mentir y de haber recibido dinero del narcotráfico en su campaña a la presidencia, los ojos quedaron sobre ellos y en el posible aporte que podrían hacer por lo que conocen del conflicto armado colombiano.

En una carta dirigida a El Tiempo, los exjefes del Cartel de Cali expresaron que decidieron hablar sobre financiación de campañas políticas porque la situación lo apremiaron. “Nuestro silencio prudente sigue siendo una constante de nuestra conducta. Si le contestamos al señor expresidente Andrés Pastrana fue porque él y las circunstancias nos lo exigieron”.

Por eso se refirieron a la posibilidad de hablar ante la Comisión de la Verdad e insistieron que siguen dispuestos a presentarse ante cualquier tribunal. “Siempre hemos estado dispuestos a ir a cualquier tribunal que las autoridades nos requieran. En eso hemos sido muy claros desde siempre”, detalló El Tiempo.

Además aclararon que no lo harían buscando algún beneficio en Estados Unidos, donde pagan una condena desde hace casi 20 años. Por su parte, el expresidente Pastrana se refirió al porqué no había revelado la carta antes -a parte de haberla publicado previamente en un libro-.

Pastrana, en diálogo con María Isabel Rueda para el diario El Tiempo, afirmó que la carta fue entregada por los mismos hermanos Orejuela a Santiago Rojas, un embajador de buena voluntad en las cárceles nombrado por el entonces presidente, quienes lo usaron como conducto para entregarle directamente la información.

Según el expresidente, al recibir la misiva se contactó con varios asesores jurídicos como Jaime Arrubla y Rómulo González, pero finalmente concluyeron que no había nada qué hacer. Para ese año la investigación en la Comisión de Acusaciones ya se había cerrado, mientras que en la Fiscalía de Greiff se concluyó que no había pruebas ni evidencias.

El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, por ejemplo, fue uno de los que cuestionó al expresidente conservador por haber mantenido la carta en secreto hasta 13 años después cuando fue publicada en el libro. A parte de su explicación por la aparente irrelevancia para el momento, cuestionó que fuera hasta el 2014, en Estados Unidos, que William Rodríguez confesara que su padre y tío sí financiaron esa campaña.

Pastrana insistió en que la carta hacía parte de su libro, pero no fue noticia cuando salió a la venta. Además, sostiene que otra de las razones para no revelarla en su momento, es porque no usó su gobierno “para perseguir a nadie”.

Pastrana dijo a El Tiempo que decidió entregar la carta a Francisco de Roux, “porque unos días antes había visto las declaraciones de Ernesto Samper en la Comisión de la Verdad, ante la cual siguió negando que el cartel de Cali le había financiado su campaña. Nuevamente afirmó que él nunca supo nada de eso”.

Entonces, su intención para poner el documento nuevamente de presente es que los comisionados tengan las dos versiones que existen sobre el caso, pues en la carta los Rodríguez Orejuela afirman que Samper tenía conocimiento de los, supuestamente, 10.000 millones del Cartel de Cali que entraron a su campaña.

Tras la carta de los excapos, Pastrana dijo que ese nuevo documento “no desmiente en ninguno de sus apartes, la carta firmada por los Rodríguez Orejuela sobre la financiación del Cartel de Cali y otros narcotraficantes a la Campaña de Ernesto Samper en 1994. Por el contrario, ratifica una vez más, que el narcotráfico compró la presidencia en ese entonces”.

SIGA LEYENDO