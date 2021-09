Boca Juniors se desharía de tres jugadores colombianos

En la noche de este martes 14 de septiembre, Boca Juniors se enfrentará al vigente campeón de la Conmebol Copa Sudamericana y Recopa, Defensa y Justicia.

Es incierto si en el duelo, válido por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol, jugará alguno de los colombianos del equipo xeneize o en su defecto solo quedará el mediocampista Jorman Campuzano, quien ha estado menos envuelto en polémicas extradeportivas en Buenos Aires.

Pues bien, el corresponsal de Boca Juniors en el programa de debate ESPN F 12, Augusto César, reveló que en Boca habrán cambios significativos para la plantilla pensando en el mercado de pases de final de año o invierno.

Contrario a lo que piensa buena parte del colectivo periodístico cercano a Boca, no están confirmadas las llegadas al club de los futbolistas Édinson Cavani o Dani Alves, sino que el club argentino planea prescindir directamente de tres deportistas colombianos de los cuatro que hay en la nómina. Así lo dio a conocer Augusto César por información filtrada desde la interna de Boca, específicamente en el Consejo del Fútbol:

Así las cosas, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Frank Fabra están entre los jugadores más opcionados para abandonar Boca en diciembre.

Cardona sería el de la salida más sencilla para el equipo, pues está cedido con opción de compra por parte del Tijuana de México hasta el 31 de diciembre de este año y retornaría rápidamente a Los Cholos, conforme lo estipula su contrato.

Sin embargo, en cuanto a Fabra y Villa, sus salidas tendrían que ser por la vía de la venta o por lo menos la cesión, teniendo en cuenta que sus contratos van hasta 2023 y 2024, respectivamente.

Sobre el lateral Frank Fabra, el periodista Leo Paradizo comentó en ESPN F 12, que está bajo observación por su falta de profesionalismo:

Fabra entra en el bolso del tipo que cumplió un ciclo desde todo lo bueno que hizo... De Fabra me dijeron lo siguiente: Lo tienen apuntado porque es “poco profesional”, no mala persona, sino poco profesional. Es decir, que no se cuida. Un ejemplo: se queda hasta las 4:00 ó 5:00 a. m. jugando a la play y se come 4 ó 5 alfajores