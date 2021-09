Video: la asistencia de Duván Zapata en el empate parcial a un gol entre Atalanta y Villarreal

Remo Freuler marcó el primer gol para el Atalanta en esta edición de la Champions League. REUTERS/Pablo Morano

La tarde de este 14 de septiembre, sin Luis Fernando Muriel pero con Duván Zapata en la nómina titular, Atalanta enfrenta a Villarreal en su debut en la Uefa Champions League 2021/22.

El conjunto de Bérgamo, fiel a sus estilo de atacar sin importar que juegue como visitante, salió a imponer su ritmo en el partido y, desde muy temprano, se fue en ventaja en el marcador. Cuando el reloj marcaba el minuto 5 del compromiso anotó el primer gol.

Quien convirtió fue el suizo Remo Freuler, tras un pase de Zapata, luego de recibir la esférica de espalda al arco rival e imponer su portento físico.

Luego el tanto, Villarreal reaccionó rápido en busca del empate. Lo tuvo en el minuto 35, en los botines del delantero Gerard Moreno, pero el guardameta argentino Juan Musso, fichado para esta temporada, le ahogó el grito de gol. Tres minutos después, sin embargó, el Submarino Amarillo cumplió su cometido: Manu Trigueros, luego de un rebote que dejó Freuler en el área chica tras un intento de rebote, no perdonó y mandó a aguardar la esférica la red.

Vale recordar que Atalanta y Villarreal comparten en el Grupo F de la Champions League con el Manchester United y el Young Boys; este martes, los Red Devils perdieron 1-2 en su debut.

En cuanto a Luis Fernando Muriel, no estuvo disponible para el partido debido a una molestia física. “Las pruebas instrumentales a las que fue sometido confirmaron una lesión muscular de no poca importancia. Los tiempos de recuperación no serán cortos”, se lee en un comunicado emitido por el Atalanta el pasado 8 de septiembre.

Noticia en desarrollo...

