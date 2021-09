Así están robando con los códigos QR en Medellín

qr

Hay alerta en Medellín luego de que se detectara que están robando en algunos establecimientos de la ciudad suplantando los códigos QR que se utilizan a la hora de cancelar los productos o servicios adquiridos. Las autoridades de la ciudad ahora advierten a los paisas para que tomen precauciones al pagar de esta manera y a los comerciantes a la hora de habilitar esta opción en sus locales.

Con los avances tecnológicos, en la actualidad, son cada vez menos las personas que realizan sus compras con dinero en efectivo, y es que la posibilidad de hacer pagos no solo con una tarjeta, sino a través de aplicaciones móviles se ha convertido en un método más simple y que, en medio de la pandemia se hizo más popular para evitar el contacto entre cliente y vendedor. Sin embargo, algunos delincuentes en Medellín ahora encontraron la manera de utilizar estos avances para hurtar a las personas.

Actualmente, los pagos a través de las aplicaciones móviles ya no son cosa de las grandes tiendas, sino que es una opción ya disponible en pequeños comercios, donde normalmente se habilita un código QR que el cliente escanea con la cámara de su celular y que realiza la transacción. Ahora, las autoridades de Medellín alertan que se están utilizando estos códigos para robar el dinero y, posiblemente, datos personales.

El modus operandi de los delincuentes, según explicó el brigadier general Javier Josué Martín, es suplantar el código QR colocando un sticker sobre el que está ubicado en la tienda, cuando la persona lo escanea, los ladrones reciben el pago que iba a realizarse al comercio. Al ser una modalidad de robo recientemente conocida, las autoridades hicieron recomendaciones y le pidieron a los ciudadanos denunciar los movimientos extraños que detecten en sus cuentas bancarias, puesto que es posible que los delincuentes también tengan acceso a las cuentas bancarias abiertas en su celular.

“El tema es desconocido. Estas son las primeras denuncias que conocemos al respecto”, dijo el uniformado.

De hecho, en redes sociales se conoció una denuncia de esta modalidad de hurto, detectada en una veterinaria de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, en Antioquia. Los delincuentes taparon el código QR de la cuenta de Bancolombia que tiene el local y todos los pagos que debía recibir la veterinaria fueron a parar a otras cuentas.

Atentos con esta nueva modalidad de robo...suplantan los códigos QR, ocurrió en envigado en una veterinaria. pic.twitter.com/ylpBHxSPbo — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 13, 2021

La propietaria del lugar habló con El Colombiano y explicó que el local perdió $5 millones de pesos, pues desde el sábado los pagos no llegan a la cuenta y, hasta este lunes, se percataron del sticker que tenían sobre el código QR tal y como se ve en el video.

También señaló que su local no ha ido el único afectado, “En principio, llamamos al banco y nos dijeron que podía tratarse de un error. Luego, los afectados de la carnicería nos indicaron que esa era la nueva modalidad de robo que estaba operando en el sector ... Hasta el nombre de la cuenta destino era el mismo nuestro”, explicó.

Recomendaciones a clientes y comerciantes

En el caso de los locales afectados, por ahora, desactivaron esta opción de pago a sus clientes y están recibiendo solo dinero en efectivo o utilizando datáfono, esto mientras avanza la investigación y se da con los responsables.

Las autoridades, por su parte, piden a los clientes verificar que el código QR no esté alterado antes de escaneral y, no acceder a links que sean desconocidos. De la misma forma, les solicitaron estar alertas para realizar las respectivas denuncias, pues todavía no es claro si los delincuentes solo roban el monto que se canceaba al comercio o si pueden acceder a sus datos personales y configurar sus aplicaciones de bancos para tenerlas más protegidas.

Mientras que a los comerciantes les recomendaron estar pendientes de que no se alteren sus códigos QR, verificar que los datos de número de cuenta, nombre y demás correspondan a los del local cuando una persona utilice esta opción y, especialmente, activar con los bancos el sistema de notificaciones y alertas cuando reciben dinero, para que así confirmen cada pago de inmediato.

