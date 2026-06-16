Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo aseguraron que son los líderes de la oposición y explicaron qué pasará si pierden las elecciones: “Estaremos defendiendo a Colombia”

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: los jefes de la oposición que buscan conquistar el gobierno - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

La oposición política en Colombia volvió a ocupar un lugar central tras las declaraciones de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. El candidato presidencial y su fórmula remarcaron su papel en el actual panorama político nacional y destacaron la magnitud del respaldo ciudadano que han reunido.

El 15 de junio de 2026, De la Espriella subrayó a Noticias RCN que ellos representan “los jefes de la oposición” y puntualizó que la responsabilidad que asumen ante el país no admite dudas. La entrevista evidenció la confianza de ambos referentes en sus posibilidades para las próximas elecciones.

PUBLICIDAD

José Manuel Restrepo afirmó con seguridad: “No vamos a perder”, una frase que acompañó el compromiso de su espacio con la defensa de los intereses ciudadanos. Por su parte, De la Espriella repitió la misma frase, sumando que, a diferencia de otros actores, él no pretende girar discursos ni eludir preguntas.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo apuestan por la victoria y el compromiso con Colombia - crédito Jorge Orozco/Colprensa/El País

Durante el diálogo, De la Espriella recordó que su candidatura, junto con la de Restrepo, logró reunir 10.370.000 votos en la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo el domingo 31 de mayo, dejando en segunda lugar al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

“Nosotros tenemos una responsabilidad con Colombia. Nosotros no vamos a dejar a Colombia tirado”, remarcó el abogado, quien anticipó que la coalición buscará conquistar el gobierno en la próxima cita electoral.

El principal mensaje dejó claro que, para los entrevistados, su rol opositor no está condicionado a la victoria electoral. “Vamos a ganar el gobierno, pero si por, como decimos en el Caribe colombiano, por algún maldita sea, no se ganan las elecciones, pues ahí estaremos desde el Congreso de la República defendiendo a Colombia como corresponde”, aseguró el abogado.

PUBLICIDAD

De la Espriella instó a sus seguidores a no confiarse, explicando que la movilización ciudadana resultará determinante en el resultado. “Hay que salir a votar y convencer más gente”, expresó. Además, estimó que el objetivo de su espacio político consiste en alcanzar trece millones y medio o catorce millones de votos, una meta que consideró realista dado el contexto actual.

En un guiño particular, De la Espriella mencionó la necesidad de persuadir incluso a quienes dentro de los propios círculos familiares podrían tener posturas ideológicas diferentes: “Incluso a la tía comunista, ¿no?”.

PUBLICIDAD

“No vamos a perder”, el mensaje de la oposición encabezada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo - crédito @delaespriella_style/Instagram

Abelardo de la Espriella denunció red de compra de votos y pidió vigilancia en el Caribe Colombiano

El abogado Abelardo de la Espriella advirtió sobre la presunta existencia de una red de compra de votos en el Caribe colombiano.

En la misma entrevista con Noticias RCN, el jurista señaló que organizaciones criminales buscan mantener el control político mediante acciones ilícitas en vísperas de las elecciones. “No quiero que se confíen. Estamos enfrentados a una mafia capaz de todo por no soltar el poder”, afirmó.

PUBLICIDAD

Según relató el abogado, la estructura delictiva estaría utilizando recursos públicos y alianzas con funcionarios y políticos para incidir en el resultado electoral.

“Están comprando votos y están utilizando funcionarios”, denunció De la Espriella. El Caribe sería el principal foco de estas prácticas, con una movilización de dineros provenientes de entidades estatales.

PUBLICIDAD

De la Espriella, quien ha trabajado junto a José Manuel y un equipo de colaboradores en la vigilancia del proceso electoral, pidió vigilancia extrema a los testigos electorales. “Por eso los testigos electorales tienen que ir el domingo a hacer su trabajo. Tenemos que estar ahí, no podemos confiarnos”, subrayó.

Abelardo de la Espriella alertó sobre mafia electoral y utilización de recursos públicos antes de los comicios - crédito Luisa González/REUTERS

El abogado fue enfático al señalar que el sistema judicial colombiano ha mostrado poca eficacia frente a estos delitos. “Aquí la justicia no funciona, porque esa es la verdad. Aquí no ha pasado nada con la compra de votos durante 50, 70 años. Creo que hay dos o tres condenados de los peces gordos, porque nunca caen”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, De la Espriella reveló haber planteado al gobierno de Estados Unidos la implementación de mecanismos internacionales. Propuso la suspensión de visas y la inclusión de responsables en la lista Clinton como medida de presión.

“Ustedes, los Estados Unidos, ayudan con un mecanismo maravilloso que tienen ustedes, la suspensión de las visas para esas personas y sus familias y la inclusión de esas personas en la lista Clinton”, señaló.

PUBLICIDAD

El jurista informó que ya remitió pruebas y evidencia, incluyendo movimientos de dinero vinculados a entidades públicas. “Yo he mandado toda la información, la evidencia, cómo están moviendo incluso dineros de entidades públicas”, precisó ante el medio.

De la Espriella concluyó que los próximos días serán decisivos y solicitó máxima atención de la sociedad civil y organismos internacionales, en un contexto donde la transparencia electoral se encuentra bajo escrutinio.