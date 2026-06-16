Colombia

Cayó MiLoto en Valle del Cauca: esta es la millonada que ganó el jugador en Cartago

El sorteo del 15 de junio de 2026 registró un total de 6.611 aciertos repartidos entre todas las categorías, con un único ganador del máximo pozo y miles de premios menores

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El sorteo MiLoto 554, realizado el 15 de junio de 2026, dejó un ganador del premio mayor de $300.000.000 - crédito @Baloto_Colombia/X

Un jugador de Cartago, Valle del Cauca, se convirtió en el único ganador del acumulado de MiLoto tras acertar los cinco números en el sorteo 554, celebrado el 15 de junio de 2026.

La cifra entregada alcanzó los 300 millones, el hecho confirma la entrega total del acumulado y convierte al ganador en uno de los protagonistas recientes de este juego de azar.

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El juego, reconocido en Colombia por su facilidad y bajo costo, repartió en la misma jornada más de 353 millones entre 6.611 personas, según el balance oficial del sorteo.

Los números que salieron favorecidos en la jornada fueron 11, 16, 28, 33 y 38. Además, la repartición de premios benefició a un total de 6.611 jugadores, sumando una premiación global de $353.378.700 en todas las categorías.

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Los dos premios grandes cayeron en la noche del lunes 11 de agosto - crédito ONJ
El sorteo MiLoto 554 registró 6.611 ganadores entre todas las categorías, según la información oficial - crédito ONJ

La distribución de los premios quedó así: quien acertó los cinco números se llevó la suma de $300.000.000. En la categoría de cuatro aciertos, 19 personas compartieron un total de $11.182.450. Por su parte, 581 participantes lograron tres aciertos y recibieron entre todos $18.156.250, mientras que 6.010 ganadores con dos aciertos obtuvieron $24.040.000 en conjunto.

El resultado confirma que hubo un ganador absoluto del acumulado, lo que llevó a MiLoto a anunciar un nuevo fondo inicial de $120 millones para el siguiente sorteo. La reducción del acumulado es una consecuencia directa de la entrega del premio mayor y marca el comienzo de una nueva etapa para quienes siguen de cerca estos sorteos.

El sorteo 554 de MiLoto, celebrado a mediados de junio, no solo dejó un premio millonario, sino que repartió miles de premios entre los distintos niveles de aciertos. La cifra global de ganadores refleja el alcance y la popularidad del juego en el país, así como la expectativa renovada para los próximos sorteos.

La combinación ganadora de MiLoto fue 11, 16, 28, 33 y 38 en el sorteo 554 - crédito Baloto
La combinación ganadora de MiLoto fue 11, 16, 28, 33 y 38 en el sorteo 554 - crédito Baloto

¿Cómo se juga y se reclama MiLoto?

Las personas que participen en MiLoto deben seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 39. Por cada jugada, el valor es de $4.000 y el sistema de premios permite ganar con distintos niveles de acierto, desde dos hasta los cinco números. Los sorteos se celebran cuatro veces a la semana: lunes, martes, jueves y viernes, en horario nocturno.

Para apostar, las alternativas son amplias y cómodas. El boleto puede adquirirse en línea, a través de la web oficial www.baloto.com, o en cualquiera de los más de 43 mil puntos autorizados de Su Red y SuperGiros distribuidos en todo el país. Esta variedad de canales ha convertido al juego en una opción ampliamente elegida por quienes buscan oportunidades frecuentes de ganar.

Si alguien acierta los cinco números sorteados en la jornada, obtiene el acumulado total que, tras la más reciente entrega del premio mayor, se estableció en $120 millones para el siguiente evento. Sin embargo, quienes logren dos, tres o cuatro aciertos también acceden a premios menores, lo que incrementa la cantidad de ganadores en cada sorteo y mejora las posibilidades para los participantes.

El proceso de cobro depende del monto obtenido y del canal de compra del boleto. Los premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $9.532.068 en 2026) pueden reclamarse en los puntos comerciales habilitados, presentando el documento de identidad y el tiquete original diligenciado. Si la apuesta fue realizada digitalmente, se debe imprimir o descargar el comprobante enviado por correo electrónico para presentarlo en el trámite.

Este juego de azar se lanzó en febrero de 2001 y desde entonces es uno de los más populares y de los que mayores premios entrega - crédito suministrada por Operador Nacional de Juegos
MiLoto anunció que el nuevo acumulado para el próximo sorteo será de $120 millones - crédito suministrada por Operador Nacional de Juegos

Cuando el premio supera ese umbral de 182 UVT, el ganador debe contactar a la entidad fiduciaria autorizada, que coordina la validación y la posterior transferencia de los recursos. En todos los casos, conservar el tiquete original es fundamental para iniciar el proceso de cobro.

En Colombia, la entrega de premios de lotería incluye retenciones automáticas. Sobre el valor obtenido se descuenta un 20% por impuesto a las ganancias ocasionales y se aplica el gravamen del 4 x 1.000 sobre el valor neto. Así, si el premio fuera de $400 millones, la retención de ganancia ocasional sería de $80 millones y el impuesto financiero de $1.280.000, dejando un monto final de $318.720.000 para el ganador.

De acuerdo con la normativa, el total del premio debe ser reportado en la declaración de renta del año siguiente, aunque los impuestos ya descontados se reconocen como pagos anticipados. El sistema busca transparencia y cumplimiento fiscal, asegurando que cada ganador reciba el monto neto tras los descuentos previstos por ley.

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