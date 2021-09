Video: Everton, sin James en el campo de juego, vence 3-1 a Burnley y es colíder de la Premier League

James Rodríguez sigue sin debutar en la English Premier League 2021/22. Foto: Everton

“Rafa Benítez sigue ganando, sigue jugando bien y eso lo restará un poco a James Rodríguez, a quien no tendrán en cuenta a menos que muestre la iniciativa correcta”, fueron las palabras, dos semanas atrás, de Sam Allardyce, exentrenador del Everton, y continúan teniendo vigencia.

Este 13 de septiembre, sin James en el campo de juego, Everton venció 3-1 a Burnley en el Goodison Park y ratificó su comienzo con pie derecho en la English Premier League. Lo mejor de los Blues, además de su superioridad en el marcador, es que deleitaron a su hinchada con buen juego: los tres goles anotados fueron de calidad.

Quien sí fue titular en el equipo de Liverpool y parece estar ganando la confianza el DT, es Yerry Mina. El nacido en Guachené (Cauca) jugó de inicio a fin, aunque se vio relativamente comprometido en el 1-0 del Burnley. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 56, el zaguero central descuidó su espalda tras un centro al área chica y Ben Mee aprovechó para, de cabeza, anotar. De resto, en términos generales, el partido del cafetero fue bueno.

El empate para los Toffees lo puso, también con un cabezazo imparable, el defensor Michael Keane minuto (60), tras una asistencia de Andros Townsend, una de las recientes contrataciones y, en teoría, la competencia de James, dado que ocupa su misma posición en el campo de juego —volante por derecha—.

Townsend, con categoría, enganchando desde la derecha hasta el centro del campo para luego desenfundar un zurdazo, marcó el segundo gol del Everton. La esférica se clavó en uno de los ángulos del pórtico custodiado guardameta Nick Pope. Sucedió en el minuto 65.

Apenas 60 segundos después del 2-1, los dirigidos por Rafa Benítez volvieron a anotar, esta vez gracias a Demarai Gray, tras un balón filtrado de Abdoulaye Doucouré, una de las figuras del partido.

Con la victoria, Everton se sitúa cuarto en la tabla de posiciones con 10 puntos, los mismos que Manchester United, Chelsea y Liverpool, pues lo superan por diferencia de goles.

¿JAMES ESTÁ O NO ESTÁ LISTO PARA JUGAR?

Rafa Benítez afirmó en repetidas oportunidades que James no tiente el mismo de ritmo de competencia que sus compañeros, razón por la que él cree que no está listo para jugar, pero el futbolista insiste en que sí lo está. Las declaraciones de ambos, en contravía, dejarían ver que la relación profesional que se vio rota seis años atrás en el Real Madrid, hoy no está en su mejor momento.

“Está trabajando con el primer equipo. Estuvimos hablando de su futuro, hubo algunos equipos interesados, pero aún está aquí. Aún no tiene el nivel de los demás y necesita disputar más partidos seguidos”, comentó, el 10 de septiembre, Benítez sobre James.

Y agregó: “Lo de Rodríguez no fue fácil porque estaba disponible en la ventana de transferencia. Ahora solo tenemos la ventana de Medio Oriente. Si se queda con nosotros, es una buena noticia. No tenemos cualquier duda sobre su calidad”.

Pero más se demoró Benítez en hablar que James en responderle, de manera indirecta, en su cuenta en Twitch. En plena transmisión, un cibernauta le preguntó si se encontraba entrenando durante estos días, a lo que el colombiano contestó con contundencia que sí, pese a que corran rumores de que él ya no está dedicado al fútbol.

“Claro que entreno, físicamente me siento súper bien, no crean todo lo que dicen, a veces quieren manipular las cosas pero no crean en todo. Me siento muy bien y preparado para lo que me toque y lo que venga”, contó.

El próximo partido será el sábado 18 de septiembre, en condición de visitante, ante el Aston Villa. Quizá sea la oportunidad para que el talentoso zurdo debute esta campaña.

SEGUIR LEYENDO: