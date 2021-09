‘MasterChef Celebrity’: En medio de la polémica, Frank reveló detalles de la supuesta borrachera que fueron omitidos por Marbelle

Frank Martínez

Continúa al rojo vivo la polémica por lo ocurrido en el último capítulo de ‘MasterChef Celebrity’. En redes sociales cientos de seguidores del programa se fueron contra Catalina Maya por haber, presuntamente, “saboteado” el reto por equipos para beneficiar al grupo de ‘las 4 babys’ y perjudicar a Liss Pereira. Durante la noche del domingo y la mañana de este lunes, las críticas contra la periodista y empresaria no han cesado a pesar de que ella dio la cara en La W.

En la emisora, la participante mencionó en primera instancia que lo visto en el programa del domingo 12 fue un malentendido y que los responsables de eso eran los encargados de la edición de los capítulos; además, admitió que, en efecto, hubo una estrategia para beneficiar a sus compañeras y que consistió en liderar a un equipo que estaba “cansado” y que ella no saliera perjudicada, pues tenía el pin de inmunidad.

Por otra parte, Marbelle utilizó su cuenta de Twitter para dar su versión de lo ocurrido la noche anterior a la prueba, lanzando al mismo tiempo una pulla a los detractores de Catalina: “Están ardidos porque, según ellos –quienes conformaron el equipo de Maya: Julio Sánchez, Liss, Gregorio y Frank, los saboteó-”.

“Les voy a contar que todo el equipo de Cata menos Julio y Liss habían estado de rumba y amanecida fuera del hotel, razón por la que no rindieron igual en la cocina”, afirmando además que esos detalles solo los conocen los participantes. Después, en otra publicación lanzó una nueva crítica.

“Se van de rumba, se reventaron y llegaron así a cocinar… ¡Ahí tienen! ¡Sean honestos!” exclamó.

Sin embargo, y a pesar de lo dicho por la cantante vallecaucana, le salió ‘otra pata al gato’ por cuenta de Frank Martínez. El comediante manifestó, en el mismo espacio radial, que fuera de cámaras tiene una buena relación con Catalina, pero que a pesar de eso, le pareció inusual que ella no estuvo plenamente concentrada en superar el reto.

Además, contó detalles que Marbelle omitió en su cuenta de Twitter, como por ejemplo, la salida que ellos tuvieron no ocurrió la noche anterior sino el mismo día en que se conoció el eliminado. “Nosotros fuimos a tomar, pero no fue el día anterior. Fue el día de la eliminación. No el día del reto en el equipo. Tampoco fue la locura. Fue algo normal. Tomamos, pero no la noche antes del reto de equipo, sino el de la eliminación”.

Adicionalmente, El flaco volvió a desmentir a la cantante cuando dijo que habían amanecido fuera del hotel. “La verdad es que la producción nos controlaba. Nosotros tomamos fue ahí en el hotel porque en ese momento había toque de queda en Cali”, aclaró el comediante.

Catalina Maya ha sido blanco durante la mañana y tarde de este lunes, especialmente en Twitter y después de lo mencionado en W Radio. “Colombia está como está por personas como Catalina Maya”; “Catalina y las ‘babys’ tuvieron que recurrir a estrategias porque en la cocina no le llegan a Liss” y “Ay no, yo me retiro de esto, sinceramente no pensé que pudieran caer más bajo las brujas estas. Me equivoqué. Asco Marbelle, Catalina, Viña y Carla”, han sido algunas de las reacciones de seguidores del programa.

