Catalina Maya se defendió de los señalamientos de sabotaje en Masterchef: “Me gusta la competencia y me gusta jugar”

Bastante polémico resultó el más reciente capítulo de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, en el cual terminó eliminado el actor Julio Sánchez Cóccaro, pues hay televidentes que señalan su salida como el resultado de una “sucia estrategia” y el supuesto “sabotaje” que habría llevado a cabo Catalina Maya, en búsqueda mantener vivo el grupo de ‘las cuatro babys’, conformado también por Marbelle, Carla Giraldo y Viña Machado.

Las acusaciones surgieron porque, según lo que se vio en el programa, la modelo y locutora habría jugado a perder en el equipo que conformó junto a Sánchez Cóccaro, Liss Pereira, Gregorio Pernía y Frank Martínez; teniendo en cuenta que ella era la única del grupo que contaba con un pin de inmunidad (adquirido en una prueba anterior), por el cual no iba a resultar afectada pese al resultado de la prueba.

Tanta fue la controversia que Julio Sánchez Cristo, durante su programa de la mañana en W Radio, invitó a la participante para que ella misma hiciera frente a los comentarios y, durante su charla, la también modelo y empresaria indicó que todo obedece a varios errores, entre los cuales destacó la edición que mostró RCN Televisión.

“Es muy importante contarle a todos que el programa nos toma por sorpresa (a los concursantes) lo que se ve, nosotros no sabemos realmente cómo queda después de la edición (...) El tema era hacer una estrategia en la que se salvaran mis compañeras, pero nunca apagar fogones ni hacerle mal a nadie”, dijo Catalina Maya, que con sus palabras pareciera haber confesado que traicionó a su equipo para beneficiar al de sus amigas.

De hecho, fue tanta la confusión que generó la concursante de Masterchef con lo dicho, que Johanna Fuentes (integrante de la mesa de trabajo de W Radio) le pidió explicarse mejor, aunque Maya terminó haciéndose un enredo mayor.

“La verdad es que habían varios que no estaban físicamente muy bien, porque estaban trasnochados (se habían ido de fiesta la noche anterior) y porque el calor ese día estaba muy fuerte, entonces yo le dije a Viña: ‘no cojamos a Carla y Marbelle para mi equipo, y vamos a hacer la prueba”, aseguró la antioqueña de 41 años y, de inmediato, Fuentes intervino para reiterarle que, de acuerdo con sus explicaciones, entonces su estrategia fue perder.

“¿Por qué actuó tan pasiva como capitana del equipo?, ¿por qué los escogió si usted sabía que estaban mal?”, cuestionó la periodista de W Radio, a lo que su colega y compañera contestó: “porque no quería estar con Carla y Marbelle”. No obstante, el episodio no quedó muy claro.