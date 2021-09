Las críticas de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, a la serie El hijo del Cacique: “Le falta una parte importante”

Colprensa/Q'Hubno Barranquilla.

Esta noche se estrena la serie ‘El hijo del Cacique’, la producción del Canal Caracol que busca contar el camino musical de Martín Elías, la promesa del vallenato e hijo de Diomedes Díaz, que falleció en medio de un accidente de tránsito en 2017 en Sucre.

La serie promete contar cómo Diomedes Díaz le cedió la batuta de la música a su hijo Martín antes de morir y este se abrió paso para mantener el legado. Pese a ser hijo del más grande cantante vallenato, logró imponerse con talento y ganarse el cariño del público.

La historia se enfoca en los recuerdos familiares tras la muerte de Diomedes y en la principal compañía de Rafael Santos, quien se convirtió en el papá de Martín y lo acompañó en su carrera. El mayor de los Díaz Acosta hace parte de la producción como actor.

Sin embargo, como todas las adaptaciones televisivas y cinematográficas que buscan contar la biografía de un personaje real, las críticas se centran en esos aspectos, que podrían ser fundamentales, pero que se quedan por fuera de las pantallas.

Esa es la posición de Dayana Jaimes, ‘La mona linda’, como la llamaba Martín Elías, quien fue el amor de la vida del cantante y lo acompañó hasta su muerte. Para ella, según dijo a la Revista Semana, hay una parte determinante de la vida del fallecido vallenato que no está incluida en la producción que se estrena esta noche.

“No es la historia de Martín Elías. En la historia de Martín Elías estuve yo, estuvo mi hija, estuvo su hijo, otras personas, familiares, amigos y personas muy importantes que en la historia no se cuentan. Todas estas novelas tienen una parte de ficción, otra que es real. Ellos en ningún momento contaron conmigo, no llegué a ningún acuerdo con ellos”, dijo la mujer a la revista.

La historia, según dijo, es contada por Rafael Santos, el hermano mayor de Martín Elías, por lo que en su relato se omiten muchos aspectos, especialmente los concernientes a ella, quien no llegó a un acuerdo con la productora.

Sobre las razones para no llegar a un acuerdo, sostuvo que la contactaron cuando la muerte del cantante estaba muy reciente, a los cuatro meses. Ella estaba aún en el duelo y no le interesaban ese tipo de iniciativas, pero la producción insistió y lo único que consiguió fue una negativa.

En cambio, la familia Díaz Acosta sí accedió a consagrar la imagen del “Gran Martín Elías” en una telenovela, como la que ya había hecho el canal RCN sobre Diomedes, titulada “El Cacique de la Junta”. Por lo que fue esa parte de la historia la que finalmente se filmó durante siete meses de producción entre Honda, Valledupar y Bogotá.

“No es la historia real de Martín, está incompleta. Mi relación con él fue algo público. Una como esposa conoce muchas facetas del esposo, hay muchas cosas de Martín que me hubiese gustado que contaran. Sus miedos, temores, tropiezos, sus verdaderos amigos, cómo nos enamoramos, la llegada de su hija Paula”, había dicho Jaimes previamente a Semana.

Aseguró que ella había hablado con Martín Elías sobre la novela de Diomedes y a él no le disgustaba, incluso resaltaba que se había filmado en los lugares reales en muchas escenas y eso mostraba investigación detrás del proyecto. Sin embargo, sostiene Jaimes, en el caso de su esposo no fue así.

Publicaciones de Dayana Jaimes en su Instagram antes del estreno de la serie.

A través de su cuenta de Instagram, Dayana aseguró que no le gustaría opinar del proyecto, sino dejar que los que participaron sean quienes hablen de él. Algunos seguidores se sintieron sorprendidos porque ella no esté incluida, pero les explicó que todas las novelas biográficas tienen ficción y los invitó a darle una oportunidad y ver la nueva serie.

A través de la telenovela, también se podrán conocer detalles que no han sido públicos de la vida del artista, su proceso de crecimiento musical y el impacto que tuvo para el vallenato en el país, pese a que la muerte se haya cruzado en el punto más álgido de su carrera.

