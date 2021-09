Juez ordenó el arresto del Gobernador de Bolívar por inclumplir una tutela / (Twitter: @vablelscaff).

La juez del juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, Ana Elvira Escobar, decidió sancionar a la secretaria de Educación Departamental de Bolívar, Verónica Monterrosa Torres, y al Gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, por desacatar un fallo de tutela del pasado 10 de agosto. Solicitó que ambos funcionarios vayan a la cárcel por tres días, y paguen una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la Nación.

En sentencia del 10 de agosto, la juez Ana Elvira Escobar avaló una tutela impuesta por Henry Oliver Keep Morales, en contra de la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, en la que solicitaba información a la Secretaría de Educación sobre el contrato de servicio de vigilancia y seguridad privada.

“En el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta tutela, proceda a dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente, al derecho de petición presentado por el accionante, el 4 de junio de 2021”, argumentó en ese entonces la juez.

A pesar de la notificación, Henry Oliver Keep Morales denunció que no le fue entregada la información que solicitó, y que solo recibió un correo con datos escuetos que no aclaraban la solicitud que había enviado de manera legal. “Efectivamente, recibió contestación por parte de la incidentada a través de correo electrónico, pero afirma que no fue contestado a fondo”, aseguró la Juez.

Según la juez, no se respondieron los puntos 6, 8, 10 y 13 de la petición presentada, es decir, copia de la hoja de vida del supervisor y coordinador operativo; copia de las actas de recibo de los puestos e inventarios de cada sede entregadas por el contratista al supervisor del contrato; copia de la disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal; y copia de delegación de la supervisión.

Estas fueron razones suficientes para que la juez ordenara que se tomaran medidas al respecto frente a la secretaria de Educación, por ser la responsable de este hecho, y al Gobernador, por ser el representante de la misma.

“El arresto impuesto en esta providencia se deberá cumplir en las instalaciones de la Policía Nacional o en aquel que disponga el INPEC en la ciudad de Cartagena”, precisó la juez.

En una entrevista con el diario El universal, la secretaria de Educación aseguró que todo se trató de una petición que no se resolvió a tiempo, y que respetará los procesos que la ley haya determinado dentro de este caso. Adicional, aseguró que se compromete a entregar toda la información correspondiente para poder revelar la información que el ciudadano solicitó.

“Siendo totalmente respetuosos de nuestras instancias judiciales, avanzaremos en el proceso, respondiendo a cada uno de los peticionarios y a los organismos de control para que la transparencia y el apego a las normas siga prevaleciendo en nuestros procesos”, aseguró Verónica Monterrosa, secretaria de Educación a El Universal.

La secretaria ha pasado por varias polémicas en las últimas semanas. Docentes de municipios de los Montes de María y de la Línea de Bolívar (Santa Rosa de Lima, Villanueva y San Estanislao de Kotska) paralizaron las vías de Bolívar como rechazo al retorno a las aulas ya que, según ellos, no pueden retornar a los salones de clase porque no hay condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas del departamento, lo que genera temor de posibles múltiples contagios de coronavirus.





