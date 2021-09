Nilson Díaz, implicado en la desaparición de la bebé Sara Sofía, fue señalado previamente de abuso sexual a una menor y la Policía, al parecer, no hizo nada

Nilsón Díaz, exnovio de mamá de Sara Sofia Galván. Fotos: archivo y Policía.

Recientemente se conoció un señalamiento por abuso sexual en contra de Nilson Díaz, el hombre que se encuentra en la cárcel por estar implicado en la desaparición de la bebé Sara Sofía Galván, en un hecho que habría perpetrado junto con Carolina Galván, la propia madre de la pequeña, a inicios de este año en el sur de Bogotá.

Una mujer que se identificó como Yenny Cardozo, y que afirmó ser la exesposa de Díaz y con quien tuvo cuatro hijos, hizo el señalamiento a través del informativo de televisión Citynoticias, del canal bogotano City T.V., donde aseguró que la víctima fue una de sus hijas menor de edad.

“Hago esta acusación porque en su debido momento mi niña también me manifiesta que está siendo abusada por Nilson Díaz, yo me vuelvo loca y quiero matar a ese tipo”, aseguró la mujer.

Ante la dura revelación de la pequeña, Cardozo fue presa de la ira y la desesperación por lo que increpó violentamente al hombre.

“Me descontrolo y este tipo comienza a gritar porque se siente atacado por mí, y llama a la Policía. Ellos llegan a hacer un allanamiento porque Nilson dice que yo expendo droga y que yo soy drogadicta”, narró perturbada.

Cuando los uniformados llegan al lugar en el que residía la mujer, ella les señala que por el contrario la víctima es su hija menor de edad, pero según Cardozo, las autoridades desestiman su acusación y defienden a Díaz.

“Llegan a mi casa a hacer el allanamiento y le comento al policía la situación, porque estoy mal. Pero me dice que no, que yo no puedo estar haciendo una acusación de esas, que como voy a calumniar al papá que los ha tenido, siendo que yo soy una madre que los ha abandonado”, sostuvo.

En la entrevista para Citynoticias, Cardozo reiteró que en el procedimiento de las autoridades les volvió a manifestar a los uniformados que su hija menor de edad fue abusada por Díaz, y aún así no hicieron nada, por el contrario dejaron a los menores a merced del hombre.

“No hicieron nada, le entregaron más rápido los niños a él y luego le dicen que se vaya, que coja a sus hijos y que deje de llevarlos con una loca. ¿Qué le pasa a las autoridades?”, cuestionó.





Un caso con muchas irregularidades





Sara Sofía Galván, bebé desaparecida desde finales de enero en el sur de Bogotá

El caso de la desaparición de Sara Sofía Galván, de 18 meses de edad, ocurrió en enero de 2021, luego de que la tía de la pequeña, Xiomara Galván, quien tenía su custodia, le permitiera a la madre de la bebé llevársela unos días, para que pasaran los últimos días de las festividades navideñas.

Sin embargo, desde el 28 de ese mismo mes, Carolina Galván, la mamá de la bebé, le aseguró a su hermana que la menor había muerto mientras dormía.

“Yo enfrento a mi hermana, me voy hasta el sitio donde está, le pregunto por la niña y ella manifiesta lo mismo. Que le dieron comida, la pusieron a dormir, que cuando fueron a ver la niña y ya no respiraba. Que cogieron su cuerpos, lo envolvieron en una cobija, lo metieron en una bolsa negra y lo arrojaron al caño de Tunjuelito. No solamente a mí me lo dice, se lo dice al investigador del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación)”, señaló la tía de la bebé.

En su momento, y también en Citynoticias, la tía de la bebé indicó que los investigadores del caso le dijeron que inicialmente habían descartado esa versión.

“Lo que me dicen es que eso no puede ser posible, pero no se hace una intervención como tal, de mirar, de barrer el caño, buscar con perros”, cuestionó la mujer.

Posteriormente, y cuando se había avanzado en la judicialización tanto de Carolina Galván y de Nilson Díaz, por errores en el procedimiento, los dos señalados quedaron en libertad por unas horas, para nuevamente ser capturados y enviados a la cárcel por el delito de desaparición forzada.





