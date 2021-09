Carla Giraldo y su curioso mensaje a sus compañeros de Masterchef: “amo a las víboras, cuervos, sapos y todos los animales que por aquí pasamos”

Foto original: RCN Televisión

La tercera temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ avanza con éxito y así lo demuestran los altos niveles de audiencia que lo ubican como el programa más visto por los colombianos en la actualidad. De igual manera, las tendencias demuestran que el concurso de cocina y sus participantes suelen ser los temas más comentados entre los internautas.

Tal y como sucedió en la noche del pasado lunes, cuando Carla Giraldo sorprendió con un emotivo, curioso y desafiante mensaje hacia sus compañeros, a partir del cual relató también cómo fue su experiencia en el programa, eso sí, de manera muy poética y breve.

“Aquí donde se despiertan amores y odios … pero donde hubo más amor q otra cosa. Y como toda familia, si obvio, un poco disfuncional. (Pero) amo a las víboras, a la cenicienta, a la cebra, a los cuervos, a los sapos y a todos los animales que por aquí pasamos. Amos a mis 4 chicas y a todos los demás”, escribió la afamada actriz, como descripción al video en el que mostró imágenes grabadas durante los rodajes y que, a su vez, dejan entrever los detrás de cámaras y cómo la pasan los participantes allí.

Además, la antioqueña de 35 años explicó que a pesar de haber tenido una relación más estrecha con ciertas celebridades, de todos se lleva algo un aprendizaje bastante significativo.

“Y al final esto somos, fuimos y aquí estamos: unos más amigos que otros, otros más amigos de otros: así fue Masterchef. Para mí, las verdaderas celebridades fueron todos aquellos que estuvieron detrás del set y quienes nos hicieron amar, gritar y odiar (...) hicimos comida para el alma y amigos, tal vez, para toda la vida”, agregó en el clip.

Por último, Carla Giraldo reiteró un mensaje que se ha convertido casi en un lema desde que ingresó a ‘Masterchef Celebrity Colombia’: “¡Los voy a sacar a todos!”.

Carla Giraldo contará toda “la verdad” cuando acabe ‘Masterchef’

Luego del capítulo en el que Emmanuel Esparza resultó eliminado del show, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y, por supuesto, la también modelo aprovechó para demostrar el sentimiento que la rodeó durante la despedida del actor español.

“Lloro yo, lloran ustedes”, mencionó la actriz recordada por producciones como ‘Me llaman Lolita’ y ‘Juego limpio’, quien no paró ahí su intervención sobre ‘Masterchef Celebrity’, pues dijo que está esperando al capítulo final para “contar toda la verdad”, ya que se ha sentido molesta con la actitud que demuestran dentro y fuera algunos de sus compañeros.

“¿Lo lindo? Que siempre les dije todo en sus hermosas caras ¿Lo feo? Ver lo hipócritas que son, por que decían una cosa y en entrevistas dicen otra”, concluyó Carla Giraldo.

Cabe mencionar que la paisa ha sido una de las más polémicas concursantes, pues son varios los rifirrafes que ha tenido. Inclusive, ha salido a pedir perdón por cuenta de su comportamiento, con Liss Pereira, por ejemplo, quien decidió omitir sus disculpas.

“Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor, en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar. Yo nunca le caí bien”, señaló Giraldo hace poco más de un mes, durante una transmisión en vivo.