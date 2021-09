La emotiva carta de un niño que hizo llorar al presentador Felipe Arias

Felipe Arias Londoño es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia, no solo por su larga trayectoria en la televisión nacional al frente de importantes noticieros, sino por la sensibilidad que ha demostrado ante difíciles situaciones que le toca vivir por cuenta de su profesión.

Así quedó demostrado una vez más en la noche del pasado domingo, cuando publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía de la carta que recibió de un niño en Medellín, en la cual la madre del menor le hace saber al periodista la difícil situación económica por la cual atraviesa su familia, conformada también por otra menor.

Mientras que en otra parte del escrito, la madre asegura que no tiene empleo, tampoco dónde vivir, ni mucho menos los recursos para que su hijo pueda seguir estudiando.

“Tengo dos hijos y son mi vida entera, te pido que me ayudes como tú puedas. El mayor tiene 8 años y la niña tiene 6 meses (...) Te quedo eternamente agradecida por lo que puedas hacer por mí y mis hijos. Dios te llene de bendiciones”, agrega la carta.

La publicación de Felipe Arias también estuvo acompañada de un video en el que se le ve compartiendo junto a la familia y los niños. Mientras que en la descripción del posteo, invita a todos sus seguidores para unirse en ayuda a la familia.

“Esta historia me hizo llorar. Un niño se me acercó anoche, Ángel, y me entregó esta carta en el parque Berrío. Conocí a su mamá con una bebé en brazos. Lean el escrito y vean el video. No descansaré hasta ubicarlos bien y brindarles ayudas Quienes se quieran unir serán bienvenidos. Hagamos un grupo de ayuda a esta bella familia. Si puede, escríbame al WhatsApp 320-995-4854 o directamente al 310-364-9046″, comentó el manizaleño de 50 años.