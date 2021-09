Karol G encendió las redes sociales con un corto vestido negro

Colombia ha encontrado en Karol G una de sus más destacadas representaciones musicales, pues durante los últimos años, la cantante antioqueña ha figurado entre la lista de los artistas urbanos más escuchados en las plataformas digitales. No por menos se le ha llegado a llamar ‘la nueva reina del reguetón’ y acumula millones de seguidores, a quienes sorprendió con unas candentes fotografías.

“La baby ready para el concierto de Aventura. So Nasty”, fue la descripción que eligió la paisa para un carrusel de fotografías en las que se le ve con un corto vestido negro que, sin duda alguna, dejó suspirando a más de uno.

Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar y miles de elogios llovieron para la intérprete del ‘Makinon’. “¡Estoy sin aliento!”, “creo que tengo nuevo fondo de pantalla”, “te ves divina, como toda una bichota”, “eres la mujer de mis sueños”; fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación, además de más de 3 millones de ‘me gusta’.

Aunque mucho se rumoró sobre qué tenía que ver Aventura en su publicación, Karol G aclaró horas después que fue asistente a un concierto de la agrupación en Las Vegas, Nevada, donde Romeo Santos la invitó a cantar juntos ‘Obsesión’.

“Estaba en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones y, de repente, llegan con un micrófono y me dicen: ‘ellos Quieren cantar ‘Obsesión’ contigo para cerrar la noche, ¿estás lista? Yo no lo podía creer. No sé cómo salí a cantar si estuve las 4 canciones anteriores gritando de la emoción. El hecho es que ayer fui a un concierto de unos de mis artistas favoritos y me subieron al escenario, lo que todos queremos que nos pase ¡No lo supero!”, concluyó la artista paisa sobre su experiencia.