Masterchef Celebrity: Con el regreso de Catalina Maya volverá el poder de las 4 babys

Un nuevo hecho sin precedentes se presentó la noche de este sábado 4 de septiembre en la cocina de ‘Masterchef Celebrity’, cuando 7 participantes que ya habían sido eliminados a lo largo de la competencia regresaron a pelearse uno de los dos cupos que regresarían para seguir en la lucha por ser la celebridad con mejores conocimientos en las artes culinarias.

Freddy Beltrán, Ernesto Calzadilla, Francy, Endry Cardeño, Lucho Díaz, Catalina Maya y Julio Coccaro fueron los famosos que decidieron afrontar nuevamente el reto de estar en la cocina más famosa de Colombia y demostrarles a los televidentes que tienen las capacidades para estar en el reality.

“He vuelto [risa malvada]. Soy ‘Endryneitor’…”, señaló Endry al ingresar a la cocina, que le agregó un poco de dramatismo con una entrada en cámara lenta.

Cabe señalar que, al momento de hacer la entrada, los esperaba un dron por lo que les recordó que, durante la eliminación de Francy, el objetó la acompañó hasta el final de la playa donde se encontraban. “Yo quería estar mucho más tiempo en la competencia y había un dron que me estaba acompañando, no sé si fue que caminé mucho, pero esos muchachos me gozaron”, indicó la artista de música popular.

La bienvenida de Claudia Bahamón les recordó a los participantes que a veces la vida les tiene preparadas segundas oportunidades.

“Entrar nuevamente a la cocina de Masterchef es realmente una segunda oportunidad. Voy a hacer lo que sea por volver a entrar a la cocina del programa, somos ‘4 babys’ y ya solamente hay tres, tengo que reincorporarme al grupo, las extraño mucho”, señaló Catalina Maya.

“Mi esposa me dijo ‘yo veré mijo, métala con toda vaya con toda’ y yo bueno está bien. Yo creo en las segundas oportunidades porque mira, estamos en la segunda oportunidad de estar en la cocina más importante del mundo”, dijo Lucho Díaz.

Nicolás de Zubiría dio el anuncio que las celebridades tendrían que cocinar por quedarse con dos cupos para la revancha con los otros integrantes que quedan en competencia. “Todo lo que han estudiado desde que salieron de la competencia el momento de ponerlo en práctica en este momento”, señaló el chef caribeño.

El reto consistió en realizar una réplica de una de las tres tortas que tenían preparadas los jurados; en primer lugar, les presentaron una torta con forma de perro; otra de las opciones era presentar la copia exacta de medio balón de fútbol y por último, un ponqué con forma de hamburguesa.

En esta primera parte de la competencia, el reto estuvo destinado para ejecutarlo en dos parejas y un trío. Catalina Maya debió cocinar en compañía de Julio Cóccaro con la presentación de la torta en forma de perro, Ernesto Calzadilla compartió cocina con Freddy Beltrán elaborando el medio balón de fútbol y finalmente, la terna conformada por Endry Cardeño, Francy y Lucho Díaz. Les correspondió la hamburguesa

El primer lugar fue para la torta de hamburguesa, quedando con 25 puntos; seguidos de Catalina y Julio con 20 puntos y, por último, Freddy junto a Ernesto con 15 unidades.

Reto Creativo

En esta segunda entrega del episodio del sábado, las parejas y el trío se separaron y debieron enfrentar este nuevo reto de forma individual, sin embargo, el grado de dificultad de este duelo estuvo marcado por la suerte que tuvieron las celebridades al momento de jugar por los ingredientes que podrían utilizar.

Sumado a esto, no todos contaron con el mismo tiempo para presentar sus preparaciones culinarias, algunos tuvieron 30 minutos, a otros se les asignaron 45 minutos y, por último, los de mayor suerte pudieron cocinar en el lapso de una hora para elaborar un plato con una base de pasta y la proteína que les saliera en el juego de azar.

Los tres mejores platos de este reto estuvieron en cabeza de Catalina Maya, Julio Cóccaro y Ernesto Calzadilla. Catalina en el primer lugar con 30 puntos y sumando los 20 del reto anterior, quedó con 50; Julio en segundo lugar obtuvo 20 puntos más los 20 del primer encuentro, con 40 unidades y en tercer lugar, Ernesto con 15 puntos junto a los 15 del inicial sumó 30. Por tal razón, Catalina y Julio son las dos celebridades que se reintegran a la competencia.

