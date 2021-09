La actriz Juana Acosta será presentadora de los Premios Platino del Cine y Audiovisual Iberoamericano

Tomada de Canal de YouTube Premios Platino

La caleña se encuentra radicada en España desde hace varios años y ha logrado construir una carrera exitosa en la actuación. En Colombia es recordada por diferentes producciones cinematográficas y en la pantalla chica como ‘Golpe de Estadio’ en el año 1998 y en 2011 en ‘El Cartel de los Sapos’ junto a Manolo Cardona. Su más reciente aparición fue en la producción para Netflix ‘El Inocente’ a mediados de mayo del presente año.

En esta oportunidad, se conoció que la colombiana hará parte del grupo de maestros de ceremonia de los VIII Premios Platino que se realizarán el próximo 3 de octubre, una noche en la que se premiará lo mejor del cine Iberoamericano, algo que ella ha descrito como un paso más en su carrera profesional.

“Hay ganas de cine, hay ganas de encuentro, hay ganas de que todos estos actores de Latinoamérica que van a venir a entregar premio nos podamos volver a mirar a los ojos, a lo mejor no abrazarnos mucho, pero por lo menos tocarnos los codos”, mencionó a Efe la actriz colombo-española.

Cabe resaltar que Acosta estará acompañada en la presentación de los premios por el mexicano Luis Gerardo Méndez, razón por la cual expresó que se siente muy ilusionada, por lo que califica como un gran honor el que haya sido escogida para presentar esta nueva edición del evento, agregando que por la situación que se está viviendo en el mundo a causa de la pandemia, espera que la gala sea el inicio de una nueva normalidad.

Tomada de Instagram @premios_platino

Asimismo, a través de una rueda de prensa que se hizo de forma virtual por las redes sociales del evento, la actriz indicó que se siente muy feliz de la presencia de la cuota de artistas colombianos que están nominados como ‘El robo del sigo’, ‘El olvido que seremos’ con 11 nominaciones en diferentes categorías como ‘Mejor dirección’, ‘Mejor dirección de arte’, ‘Mejor interpretación femenina’, Mejor interpretación masculina’, entre otros.

“Me encanta que haya presencia colombiana por supuesto y ‘El olvido que seremos’ además, que es una película de uno de los libros que más me han tocado y me han gustado de la literatura reciente colombiana. Tan bien adaptado por Fernando Trueba y un trabajo hermosísimo de mi querido Javier Cámara. Colombia está sonando este año y me encanta”, mencionó Juana Acosta.

Tomada de Instagram @premios_platino

Adicionalmente, Acosta considera que la gente está cansada de la situación que se viene presentando desde hace más de año y medio por lo que se necesita algo de la normalidad que se llevaba antes, obviamente conservando todos los protocolos de bioseguridad.

“Va a haber muchas sorpresas esa noche. La alfombra roja va a estar espectacular porque vendrán actores y actrices de todas partes, tenemos muchas presentaciones musicales que no te quiero contar todavía porque vamos a ir poco a poco dando la información y será una gala muy divertida con la que nos haremos recordar”, indicó a Efe la actriz.

Por otra parte, Juana Acosta mencionó la importancia de una de las categorías que más ha llamado la atención en estos premios, Premio Platino al Cine de Educación en Valores, indicando que es un premio bastante importante porque usualmente las películas que ganan allí conectan muy bien con el público que las ve.

“Creo que es muy importante dar un espacio en estos premios a películas que quieran ir más allá de contar sólo la historia, el jurado busca que hable de asuntos esenciales, sociales y de movilizar conciencia educando a las partes. Eso es lo que nuestro cine Iberoamericano busca hacer, lo que si tenemos es que estamos lejos del artificio y contamos historias verdaderas que hablan de nuestra identidad”.

