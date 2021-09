“Han querido vender algo que no soy”: Lowe León sobre el caso Andrea Valdiri

Luego de conocerse el romance de ensueño entre la bailarina Andrea Valdiri y el cantante Lowe León, en que a través de redes sociales se juraron amor eterno y fruto de esa relación, la bailarina quedó embarazada de la pequeña Adhara. El fin de la relación entre los dos personajes, reveló la pésima convivencia que existía en el que de parte y parte, las indirectas han sido el pan de cada día, incluyendo especulaciones que León aprovechaba cada aparición de la mujer para lucrarse con el nombre de la influenciadora.

En entrevista con el programa de entretenimiento de Caracol, ‘La Red’, el cantante dio su versión de lo ocurrido.

“Han querido vender algo que no soy. Yo soy esto, yo soy una persona que viene de un hogar de una madre cabeza de familia, eso te puedo decir y que si hay algo que me ha caracterizado a mí en la vida ha sido ponerle el pecho a los problemas y ser responsable con mis cosas”, así se describe Lowe León, pese a las declaraciones que han hecho en su contra en repetidas ocasiones.

Y agregó: “Ese tema de la fama no es conmigo, yo hago música, a mí no me gusta vivir de la polémica. Yo soy Luis Eduardo León un joven luchador que viene de una madre que ha hecho por nosotros hasta lo imposible por sacarnos adelante”.

El cantante ha dejado ver en repetidas ocasiones el inconformismo porque el tema de su paternidad ha estado en boca de muchas personas, cuando el mismo asegura que es algo que le compete solamente a él y a Andrea Valdiri por ser la madre de Adhara.

“Quiero que se hagan una pregunta, ustedes realmente creen que soy esa persona que hablan en las redes. Yo me fui para los Estados Unidos con 70 dólares entre el bolsillo por sacar adelante a mi hijo y es lo único que puedo decir, en algún momento todo se va a aclarar”, relató León a ‘La Red’.

Sin embargo, los comentarios que circulan en las redes sociales le han servido al compositor para elevar su fama, pero él mismo ha asegurado que ese no es su objetivo, solo espera que todo se solucione de la mejor manera posible con Andrea Valdiri para poder estar cerca de su hija.

“Pienso que cuando se esclarezca todo aquí va a estar su papá para ella, la estaré esperando con los brazos abiertos y con toda la disposición, así son testigos mis hijos Luis Santiago y Luis Eduardo Junior que está en camino y esperamos que se esclarezca porque no es un tema de hablar con ligereza, tengo que esperar y debo ser paciente, esperemos que llegue ese momento”, finalizó Lowe León.

Cabe destacar que, el hijo al que se refiere el cantante que viene en camino es fruto de la relación que sostiene con Liceth Córdoba con quien contrajo matrimonio hace unos meses.

Prueba de ADN a Adhara

Según indicó ‘La negra candela’, presentadora de ‘El Lavadero 2.0’, “León argumenta que no tiene las garantías allá para que el proceso no sea infiltrado. O sea, que le metan por ahí manito”, adicional, la presentadora dijo que León quiere “curarse en salud” pues no confía en Andrea Valdiri, tanto que ya puso en duda que la bebé sea su hija, agregando que Valdiri pudo serle infiel en algún momento de la relación.

