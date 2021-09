Luis Javier Mosquera: la historia detrás de su medalla de plata en Tokio 2020

El pesista, Luis Javier Mosquera, consiguió la primera medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Foto: Comité Olímpico Colombiano.

Una historia de vida y las dificultades para llegar a convertirse en uno de los medallistas olímpicos que le ha traído alegrías a los colombianos en la más reciente edición de los Juegos Olímpicos que se realizaron en Tokio, así es como como se puede describir lo que ha vivido el pesista colombiano Luis Javier Mosquera que este año le entregó al país una medalla de plata en los 67 kilos de pesas.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión, el deportista contó todos los detalles de sus inicios, cómo fueron sus entrenamientos y lo que viene para la preparación de París 2024.

“Estoy muy feliz de volver a mi casa, siempre estoy contento por eso porque fue la casa donde me crié, donde me hice como deportista y como persona”, con estas palabras describe el regreso y el recibimiento que tuvo por parte de su familia, junto a sus cinco hermanos y su papá, quien con mucho esfuerzo lo sacó adelante en la vida.

En una vivienda ubicada en el barrio Guacandá del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, vivió desde aquel 27 de marzo de 1995 cuando nació y hasta los 16 años. Recordó que jugaba con sus compañeros y vecinos en las calles.

“Mi papá siempre nos enseñó esa responsabilidad y nos dio ese ejemplo de superación de salir adelante, a pesar que no teníamos muchos recursos siempre le dio todo el corazón y sudor para sacarnos adelante dándonos ese ejemplo de ser buenas personas”, señaló Mosquera para ‘La Red’.

A la edad de 7 años, Luis Javier Mosquera salió de su residencia en el sector de Guacandá para llegar a la que sería su segunda casa, un coliseo que hoy en día lleva su nombre en honor al trabajo que ha realizado; allí, fue donde su pasión por el levantamiento de pesas comenzó a tomar fuerza.

“Cuando empecé a entrenar yo quería levantar mucho peso, pero mi entrenadora Damaris no me dejaba porque estaba demasiado pequeño, yo era un niño. Inicié en este deporte porque mis dos hermanos entrenaban y salían a competir a otras ciudades, entonces dije ‘yo quiero’ entonces le di la oportunidad y también porque no quería quedarme en la casa”, puntualizó el deportista.

Es de importancia mencionar, que Damaris Delgado fue la primera entrenadora que tuvo Mosquera, ella fue la mujer que vio el potencial que tenía el joven entre sus brazos para representarnos con gran orgullo en competencias internacionales.

Luis Javier Mosquera, pesista colombiano. / Colprensa

“Yo me acuerdo cuando llegó, todo flaquito y todo pequeñito pero musculoso, era la primera vez que me entraba un deportista de esa edad de 7 años, pero ya venía con la experiencia de Óscar Figueroa que lo tuve a los 11 años y dije ‘este tiene muchas condiciones parecidas a las de Óscar, pero mejores’ entonces me arriesgué”, mencionó Delgado para ‘La Red’.

El deportista recordó con nostalgia, uno de los momentos más difíciles que ha pasado en su vida como pesista, cuando se vio sometido a diferentes rechazos de niño, lo que le sirvió de motivación para iniciar en la halterofilia.

“Muchas personas me decían ‘vos entrenás todos los días, llevas como 7 años entrenando y nada que se te ve’ entonces yo me metí en mi corazón y en mi mente que yo iba a ser un campeón y que con este deporte yo iba a salir adelante y aquí estoy gracias a Dios”.

Trabaja de cerca para que otros niños como él sigan sus pasos, por lo que los acompaña en sus entrenamientos enseñándoles diferentes técnicas, sin embargo, es consciente que falta más apoyo de parte de instituciones oficiales que inviertan en el deporte.

“Las nuevas generaciones necesitan implementos nuevos, el apoyo para los deportistas empieza desde los escenarios con implementación digna. Yo cuando empecé teníamos los mismos discos dañados y entrené con ellos, siguen igual y es hora de que cambien y se vean reflejado a futuro”, puntualizó el joven pesista.

Entre sus planes a sus 26 años, espera poder participar en otras dos olimpiadas, luchando por más medallas antes de su retiro del deporte, por lo que se ha propuesto apersonarse del gimnasio donde inició su carrera deportiva y seguir siendo ejemplo de superación para otros jóvenes.

“Espero que podamos ir a París y representar al país de la mejor forma y poder tener en ese podio un oro o una plata, hoy vivo mejor que ayer y quiero seguir demostrando y quiero vivir mejor mañana que hoy entonces esperemos que eso siga así”, finalizó Luis Javier Mosquera.

