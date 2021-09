Tras escándalos de violencia, Zulma Rey habría vuelto con Andrés Fierro

Foto: Facebook Andrés Fierro

La relación que hicieron pública Zulma Rey y Andrés Fierro, hace unos años, fue foco de atención mediática en las redes sociales y en la prensa nacional, no solo por tratarse de dos reconocidos actores, sino por los hechos de violencia que rodearon su noviazgo en diferentes momentos. La pareja anunció su ruptura definitiva luego de varios ‘ires y venires’, sin embargo, todos estos problemas parecen haber quedado atrás y, según el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, ambos habrían tomado la decisión de retomar su vínculo sentimental.

“Nuevamente, están felices, como si nada”, se afirmó en dicho programa, en el que sus presentadores cuestionaron los términos de la relación, inclusive, se atrevieron a ponerle plazo a la nueva oportunidad que parecen haberse dado Rey y Fierro. Ariel Osorio comentó: “Les voy a dar el fin de semana. Les voy a dar hasta el lunes”.

Cabe aclarar que no fue uno ni dos, fueron varios los episodios en los que Zulma Rey y Andrés Fierro se vieron enfrentados por problemas de pareja. De hecho, hasta los vecinos llegaron a grabar cuando el actor, recordado por su papel de Esteban en ‘Padres e hijos’, pateó la puerta del apartamento en el que habita su pareja; mientras que en otras grabaciones se ve cuando él la echa de su apartamento y le tira su ropa a la calle.

Además, en otra pelea hubo intervención de uniformados pertenecientes a la Policía Nacional, pues fueron avisados por quienes eran testigos de lo que ocurría. La supuesta reconciliación de la pareja ya ha venido generando críticas y cuestionamientos, incluso, se han hecho comentarios de burla por parte de diferentes usuarios de las redes sociales.

“¿Cómo le ponemos a esta película? Yo diría que: ‘Los tóxicos, el retorno del drama’”, “yo no volvería con un hombre que ha demostrado ser tan agresivo”, “¡qué pereza este par! No entiendo para qué regresar a lo mismo” y “yo he conocido novios problema, pero estos son otro nivel”; fueron algunos de los comentarios en cuestión.

Un testigo de las supuestas agresiones

En una entrevista con el programa ‘La red’, William Leandro, quien fuera pareja de Zulma, habló luego de ser acusado por la actriz de supuesto maltrato, ante lo cual se defendió al argumentar que quien le propinó los golpes a Rey fue Andrés Fierro, pues dice que ella en varias ocasiones le comentó que esto pasaba y le envió las fotos de cómo le quedó el rostro después de ello.

“Me dijo que se pusieron a pelear (Zulma y Andrés) y me cuenta que él le pegó en 2 ocasiones, eso fue en marzo del 2018”, aseveró Leandro, quien también aseguró que en una ocasión Fierro y Rey fueron detenidos en Chía, Cundinamarca, porque él le pegó a la actriz.

Andrés Fierro, por su parte, advierte que todo fue un invento de William Leandro para provocarlo.

Zulma Rey no habría sido la única agredida por Fierro

La actriz Adriana Moscoso, conocida por interpretar diversos papeles en la serie ‘Tu voz estéreo’, denunció públicamente al actor porque, de acuerdo con su testimonio, este la habría golpeado al verla hablar con uno de sus amigos.

También le acusó de haber tenido una relación con Zulma y ella al mismo tiempo, aunque Andrés dice que Moscoso era pareja de William Leandro y todo se trataba de una treta para opacar su imagen, pues asevera que tan solo fue alumna de su academia de actuación y que en ningún momento tuvo acercamientos íntimos con ella.