Acapulco Shore 8: Beni, Alba y Eddie contaron a Infobae México cómo se vivió la fiesta sin salir de la mansión

Eddie, Alba y Beni se volvieron mejores amigos en la octava temporada de Acapulco Shore (Fotos: Cortesía MTV)

Acapulco Shore comenzó sus transmisiones en 2014, desde entonces, este reality de MTV se ha caracterizado por la polémica, los coqueteos, la amistad y todo lo que se les pueda ocurrir a los jóvenes vacacionistas.

El programa lleno diversión ha tenido ocho temporadas desde entonces, en las cuales los shores iban a antros, fiestas y todo tipo de eventos. No obstante, en Acapulco Shore 8, que se estrenó el pasado 27 de abril, los integrantes del reality tuvieron que adaptarse a condiciones totalmente diferentes pues la pandemia de coronavirus impidió que tuvieran encuentros con otros jóvenes.

Fue entonces que a principios de 2021, el elenco de esta temporada se encerró durante 15 días en una lujosa mansión de Acapulco para realizar las grabaciones. Beni Falcón, Alba Zepeda y Eddie Shobert revelaron a Infobae México cómo vivieron el reality desde dentro.

Eddie Shobert se unió al reality unas semanas después de que comenzara (Foto: Twitter/ @AcapulcoShore)

Los tres shores coincidieron en que el no poder salir limitó la experiencia del programa, pues les hubiera gustado conocer a otras personas: “Despertar y volver a ver la misma gente era como ‘¡Madres! ya quisiera yo cambiar un poco la energía a esto’, expresó Beni Falcón, uno de los vacacionistas más pacíficos de esta temporada, quien incluso abandonó la casa en el capítulo 10 por sentirse incómodo entre los conflictos.

El elenco de Acapulco Shore tuvo algunas visitas a la playa, viajes en yate, se divirtieron en las motos acuáticas y acudieron a un lujoso restaurante, pero no interactuaron con otros jóvenes: “Hubo algunas salidas, pero era salir para volver a ver a los mismos, hubiera sido más gozadera la experiencia si hubiéramos podido conectar con otras personas”, mencionó también Beni.

La octava temporada de Acapulco Shore quedó marcada por la marcada división del elenco entre El Team Tendo, Las Sexy vaguitas y quienes intentaron mantenerse neutrales. Cabe aclarar que dicha rivalidad se generó porque los vacacionistas más veteranos dejaron muy en claro que no querían relacionarse con la mayoría de nuevos. Al respecto, Eddie comentó a Infobae México que quizás esta división no habría ocurrido si hubieran tenido otras interacciones.

Beni se despidió de sus compañeros y abandonó las vacaciones en el capítulo 10 (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

“El encierro nos volvió locos a todos, el tema de plática se acaba, después de una semana dentro ya no hay nada de que hablar, el encierro hizo que nos estresáramos entre nosotros y yo creo que si hubiéramos salido, la guerra no habría sido entre nosotros sino contra los demás cómo ‘Nadie se mete con los de esta casa’”, declaró Shobert.

Además de la convivencia, la tercia de amigos dentro de Acapulco Shore echó de menos la posibilidad de ligue: “Morritas es lo que más faltaba”, mencionó Alba.

A pesar de las limitaciones en cuanto a las oportunidades de fiesta a lo grande, los shores pudieron establecer otro tipo de vínculos, pues específicamente Beni, Alba y Eddie consolidaron una amistad muy fuerte, mencionaron a Infobae México que incluso tuvieron pláticas filosóficas de madrugada.

“Este grupito de tres tuvimos muchas platicas de madrugada que no salieron en el reality, hasta nos rasuramos los pezones, con eso te digo todo”, mencionó Eddie para describir quiénes habían sido sus amigos más entrañables dentro de la temporada.

En el capítulo 6 los vacacionistas comenzaron su aventura a bordo de un camión (Foto: captura de pantalla/paramountplus.com)

Además, la actriz Alba Zepeda dijo que quedó muy contenta con todos pues se vivieron muchas experiencias y emociones al interior “Me llevo un gran aprendizaje, yo sé que dirán ‘Ay ¿Qué puedes aprender de Acapulco Shore?’ pero sí se aprende y pues también me llevo muy buenos amigos, Eddie y Beni para mí son grandes compas, creo que sí nos la rifamos”, compartió con Infobae México.

En las entregas de Acapulco Shore sólo se ven los momentos de fiesta y polémica, por lo que se podría pensar que fuera de cámara pueden distraerse, cosa que no ocurre. Los tres shores aseguraron que al interior del programa no tienen acceso a sus iPhones, computadoras o cualquier dispositivo para checar sus redes sociales.

Dentro de la mansión tenían una cabina con un teléfono disponible para todos, pero Alba aseguró que su utilidad es mínima ya que no se saben los teléfonos de sus otros amigos o familiares. “Para colmo no te sabes el número de nadie y ya le andas marcando a cualquier persona, por eso tu sabes que vas allá y vas a estar sin redes”, mencionó Alba.

El elenco de Acapulco Shore durante la octava temporada (Foto: Cortesía EFE/MTV/ Chino Lemus)

Por su parte, los fans de Acapulco Shore sí que tienen redes sociales, durante la octava temporada Twitter se convirtió en un espacio para que las personas opinaran sobre cada discusión, pelea y polémica al interior. A diferencia de otros años, los espectadores señalaron múltiples veces las actitudes clasistas y machistas de algunos integrantes del elenco, en otras temporadas dichas acciones sólo eran vistas como una contestación “mala copa”.

Al respecto, Alba señaló lo siguiente: “es muy importante visibilizar un problema, el fandom ha evolucionado desde hace 8 años, me parece importante visibilizar los problemas que todavía surgen en muchas personas, nadie es perfecto, todos tenemos nuestros errores.”

Cuando se les preguntó a la tercia de shores si habían construido un personaje para el programa o habían mantenido su personalidad, aseguraron que se comportaban naturalmente. Incluso Beni Falcón aseguró que muchos de los problemas al interior surgen porque a sus compañeros “de pronto se les olvida cuándo es un personaje y cuando no”.

En el capítulo 14, la fiesta final comenzó, en ella los shores disfrutaron una pista sobre la alberca (Foto: captura de paramountplus.com)

Tanto Beni como Alba afirmaron que son capaces de construir personajes y actuar cuando se les da un guion y un papel, pero que en un reality prefieren ser ellos mismos, Eddie Shobert mencionó que para él era algo similar, pero que también aprendió sobre la diferencia entre su actuar y su sentir. Esto lo notó una vez que pudo visualizar los capítulos:

“Yo no salí tanto de mi zona de confort pues sí estoy acostumbrado a la p*da, pero no a ese nivel. Yo entré muy de mente abierta y dispuesto a llevarme bien con todos, creo que lo logré, soy de los pocos de la casa que no tuvo ningún ped*, es muy importante saber que sí se puede aprender, me arrepentí de una que otra cosa, como ‘si estaba sintiendo eso por qué no reaccioné de esta manera’”, explicó.

Finalmente Beni Falcón se dijo emocionado por el estreno del último capítulo, el cuál llegará tanto a MTV como a Paramount Plus este martes 3 de agosto a las 22 horas: “el cambio en mi vida saliendo de la casa fue muy notorio, ya que vas viendo los capítulos vas viendo las cosas con otra perspectiva, pero se disfruta igual, muy emocionado de ver cómo va a salir el final y feliz de haber participado”.

