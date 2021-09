María Camila Osorio sufrió y fue eliminada en la segunda ronda del US Open

María Camila Osorio disputaba este año, por primera vez, el cuadro principal del US Open. Foto: cortesía Rhea Nall/USTA

Este miércoles 1 de septiembre terminó la participación de María Camila Osorio en el US Open 2021, cuarto y último Grand Slam de la temporada. La tenista colombiana perdió en la segunda ronda contra la tunecina Ons Jabeur, número 21 del ranking mundial, en sets corridos 6-0 y 6-1 en 53 minutos de partido.

La colombiana afrontaba por primera vez el cuadro principal del torneo estadounidense, al cual había ingresado de manera directa producto de su buena posición en el escalafón de la WTA: actualmente se ubica 80º. Además, enmarcaba una nueva presencia en una competición de esta categoría, tras lo hecho este año en Roland Garros y Wimbledon, donde llegó hasta una histórica tercera ronda.

Desde que inició su gira por Estados Unidos, participando en el WTA 1000 de Cincinnati y el WTA 250 de Chicago, Osorio Serrano había manifestado que uno de los puntos en los que debía mejorar era el servicio, y esas falencias, a la luz de los números, fueron los que le pasaron factura, sumado a la solidez de su rival en la mayoría de situaciones del juego.

En el primer set el porcentaje de puntos ganados con el primer saque eran del 36%, mientras que el de su rival ascendía al 77%, una efectividad concreta. Además, con el partido planteado para disputarse desde el fondo de la cancha, la potencia y ubicación en los golpes de Jabeur hicieron mucho daño. Ello obligó a la colombiana a mantenerse a la defensiva, corriendo y devolviendo los tiros en la medida de lo posible. Fueron necesarios tres quiebres de servicio para que la tunecina consiguiera el parcial inicial, destacando que tuvo 100% de eficacia a la hora de afrontar estos puntos (3/3).

Para la segunda manga la dinámica del encuentro parecía cambiar un poco, ya que la cucuteña comenzó ganando su juego de servicio y, posteriormente, contaría con tres oportunidades para quebrarle a su rival; sin embargo, no pudo concretar ninguna de ellas. A partir de aquel instante, la jugadora de Túnez volvió a tomar el mando ante una María Camila que no pudo encontrar soluciones, como ella misma lo confesó tras el partido:

“Sinceramente hoy no encontré mi juego, no tenía claro qué hacer […] No fue mi día, no se me dieron las cosas. Y me costó mucho de cabeza, fue frustrante porque intenté jugar. No tengo mucho por decir porque siento que no hice mucho”, expresó la tenista ‘Cafetera’ en declaraciones a Fabián Valeth, periodista de la Federación Colombiana de Tenis.

Pero la aventura para Osorio Serrano en el US Open todavía no termina, puesto que le resta afrontar la modalidad de dobles femenino, en la que hará equipo con la neerlandesa Rosalie Van Der Hoek. En la primera ronda estas se medirán contra la pareja formada por la montenegrina Danka Kovinic y la sueca Rebecca Peterson. La fecha y hora todavía están por confirmarse.

EL TURNO PARA CABAL Y FARAH:

La jornada para Colombia continuará este miércoles, pues, en horas de la tarde, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah estarán haciendo su debut en el dobles masculino contra los polacos Hubert Hurkacz y Szymon Walkow.

El año pasado pasado, en medio de la incertidumbre sobre su realización o no por la pandemia de la COVID-19, los tenistas ‘Cafeteros’ no tuvieron su mejor rendimiento en el certamen, pues quedaron por fuera en los octavos de final con el holandés Jean-Julien Rojer y el rumano Horia Tecau (6-3, 3-6, 4-6).

