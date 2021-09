Las rancheras y el sentimiento se apoderaron esta noche del diamante de ‘La Voz Kids’

Tomada de Canal Caracol en vivo

Este martes los televidentes fueron sorprendidos con un show por todo lo alto en el escenario de ‘La Voz Kids’. Inicialmente, la presentación de Jesús Navarro junto a Camila Esguerra y Olga Vives, integrantes de Ventino, y asesoras de su equipo, quienes interpretaron la canción ‘Me Niego’, que popularizó el mexicano junto a Reik, Ozuna y el reguetonero Wizin. Lo que le dio un toque de energía a las batallas de la noche.

El primer enfrentamiento musical de la noche estuvo a cargo del equipo de Natalia Jiménez, en esta oportunidad la española decidió que Paola Manrique, quien se presentó de forma virtual a los ensayos, Thiago y Juliana Zapata se arriesgaran interpretando una canción titulada ‘Sombras nada más’, inmortalizada en la voz del mexicano Javier Solis, lo que se llevó una cantidad elogios y aplausos de parte del público asistente y los jurados de los otros equipos.

“Nosotros venimos a participar, a hacer amigos, pero sobre todo también a ganar”, mencionó Juliana.

“Que bárbaros, que bárbaros, habéis superado nuestras expectativas, le habéis imprimido todo el sentimiento del mundo los tres”, señaló Natalia Jiménez.

“Se necesitaba mucha personalidad, mucha potencia y todos lo lograron, todos le imprimieron esa gran fuerza que necesita esta interpretación, de verdad la rompieron”, mencionó Yeison Jiménez, asesor de la entrenadora española.

Una difícil decisión debió tomar Natalia Jiménez, quien finalmente se quedó con la voz de Paola, que de la emoción no pudo expresar las palabras de agradecimiento hacia sus compañeros, pero sus lágrimas lo decían todo.

La siguiente presentación estuvo a cargo de Danna y Valentina, integrantes del equipo de Jesús Navarro, sin embargo, el mexicano recalcó que deberían ser tres las niñas que se debieron presentar esta noche, pero Victoria, la tercera integrante dio positivo para covid-19, por lo que no pudo asistir y perdió su cupo inmediatamente, pero sus compañeras le enviaron un mensaje de apoyo.

“Te dedicamos esta batalla Victoria, lo importante es que ella esté bien y que el año que viene o cuando sea, que venga y pueda volver a tener esta experiencia tan maravillosa”, mencionó Valentina.

La canción que escogió Jesús para que sus niñas interpretaran en el escenario fue ‘Si una vez’ inmortalizada en la voz de Selena en 1.994. Cabe resaltar que, el género de esta canción es Tecno Regional Mexicano, que se logra meter también por los lados de las rancheras.

“Me quito el sombrero niñas, en todos los sentidos, que tal cómo crecieron y cómo avanzaron de lo que vimos en el ensayo”, mencionó Jesús Navarro.

De otra parte, Olga Vives, una de las asesoras del Equipo Navarro mencionó: “Al principio las sentí un poquito nerviosas, pero después ya cogieron la confianza, arrancaron los pasitos y de verdad ustedes tienen unas voces muy bonitas, muy dulces, pero en esa parte de la canción que la tiene que hacer con fuerza lo hacen y nos mueven unas fibras del cuerpo, las felicito niñas”.

Sin embargo, no todo fueron flores para las pequeñas, pues Natalia Jiménez si les hizo un pequeño llamado de atención por la falta de afinación. “Yo si siento que estuvisteis un poquito desafinadas casi toda la canción, me imagino que no es fácil estar aquí en las batallas, pero la habéis defendido muy bien con toda la honra y eso vale a veces más que afinar toda la canción”.

La decisión de Jesús Navarro estuvo compleja y optó por quedarse con la voz de Danna. “Quiero decirle a Tina que este no es el final, tú vas a seguir porque tú tienes un talento impresionante, te amo”, señaló la ganadora.

La última presentación de la noche estuvo a cargo del equipo de Andrés Cepeda, conformado por las pequeñas Luisa Fernanda, Laura Sofía y Salomé. Como un homenaje a Natalia Jiménez, la canción con la que se enfrentaron en el escenario fue ‘Me muero por besarte’. Al finalizar la interpretación de las niñas, los entrenadores se pusieron de pie para aplaudirlas y en la española se acercó a ellas para agradecerles por la excelente vocalización.

“Además de hacerle el homenaje a Natalia, queríamos que cada una de ustedes tuviera su versión propia de esta canción, el reto era homenajear, más no imitar y eso era muy importante. Felicitaciones”, señaló Andrés Cepeda.

Finalmente, el bogotano optó por quedarse con Laura, la llanera que encantó a todos con su voz y es una de las más pequeñas de todo el concurso.

Memes en redes sociales

Tomado de Twitter @ibiza6798

Tomada de Twitter @fxxxliife

Tomada de Twitter @1DxBTS__

Tomada de Twitter @Zh287

