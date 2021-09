‘La Reina del Flow 2’: Andrés Sandoval fue blanco de insultos por una fanática en redes sociales

Andrés Sandoval. Foto: Instagram @andresando

El seriado de Canal Caracol en esta segunda temporada ha sido objeto de amores y odios entre los televidentes, que noche a noche siguen las historias entre Yeimy Montoya, Charly Flow y Juan Camilo Mesa, este último interpretado por el actor Andrés Sandoval, quien a través de sus historias hizo una grave denuncia de lo que vive por cuenta de los insultos de algunos fanáticos.

“Hola perro. Asqueroso de m%&rd$. Te odio porque embarraste la novela. Todo iba bien hasta que metieron tu carota horrible, dígame por qué lo contrataron, usted es horrible cerdo marrano. Asqueroso te odio, ojalá veas esto”, estas son las palabras que le escribió una seguidora de la novela, que ya entró en su recta final, que según se puede ver en las historias responde al nombre de Erika Gutiérrez.

Indignado, el actor decidió compartir el chat que, ante la grosería de la fan, el antioqueño no desperdició esta oportunidad para enviarle un mensaje a los padres de familia que permiten ver este tipo de contenido sin compañía de un adulto responsable, que por la edad pueden confundir la ficción con la realidad.

“Si el perfil es real, le sugiero a los padres acompañar a sus chiquitos para enfocarlos en la vida y con la televisión que ven. Sobre todo enseñarles que la ficción es una cosa y la realidad es otra. @erikagutierrez295 te envío un fuerte abrazo y ánimo que la vida es bella”, puntualizó Sandoval en sus historias.

El actor, instantes después de haber hecho la divulgación del mensaje, decidió compartir otro de los apartes de la conversación con Erika, quien pidió perdón por las palabras de grueso calibre que utilizó en contra del artista y dejó muestra del arrepentimiento que tuvo por haber insultado de tal manera a Sandoval.

“Por favor Andrés yo se que tu ves este mensaje, te pido una disculpa, pero es que no es por nada, pero yo te escribía era porque veía las historias de Juaneimy y a mi eso me daba mucha rabia, está bien no era para que yo me metiera con usted pero no sé qué me pasó y es más a lo último me arrepentí de todo lo que le dije, de todo corazón espero que me perdone, yo sé que tengo que aprender a respetar y créame que ya entendí y le prometo que nunca más lo vuelvo a hacer”, mencionó la pequeña en el mensaje.

Por tal motivo, el actor nuevamente acompañó la publicación con un mensaje en que hace énfasis en el perdón y aprender a aceptar los errores que se cometen en la vida.

“Con todo gusto corazón. Gracias por reconocer, pedir perdón y querer cambiar. Créeme que el daño no es para mí, no me afecta, es para ti y busco que no guardes eso en tu corazón. Es muy dañino. Bendiciones”, finalizó el actor.

Como parte de esa enseñanza, el actor recientemente reconoció que de su parte hubo infidelidad y abuso en la relación que sostuvo con la actriz y cantante Majida Issa.

“Tenía novias y me escapaba para ser infiel, yo no podía ser fiel, yo no podía ser leal. Yo era un tipo que estaba haciendo mucho daño, y haciéndome mucho daño”. Andrés, que hoy en día está casado con Katty Osorio, reveló que en una época de su vida llegó a tener nueve novias. “Ninguna sabía que yo era novia de las otras”, detalló en entrevista con Diva Rebeca.

