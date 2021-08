Bruno Díaz habló de presuntas irregularidades en la fundación de Gustavo Bolívar

El actor Bruno Díaz, en semanas anteriores, hizo público un video en el que denunció al senador Gustavo Bolívar de haber evadido un pago que le debía a su hijo, Diego Díaz. De acuerdo con lo que dijo el también exconcejal de Bogotá, hasta el día de la muerte de Diego, Bolívar no saldó la cuenta que tenía pendiente con el joven que, en nombre de su empresa Gaiag, le construyó un panel solar en el hotel Paraíso Estudios, de propiedad del senador y libretista creador de la historia de ‘Sin tetas no hay paraíso’. El lugar está ubicado en Ricaurte, en Cundinamarca. Aunque Bolívar aclaró la situación, en las últimas horas, Díaz volvió a atacar, y destapó otro supuesto escándalo del ‘falsario’, como le dice el actor al senador.

En un video titulado ‘El mugre en el ojo’, Bruno Díaz relató como, supuestamente, Bolívar, a través de su fundación Manos Limpias, habría promovido la recolección de un dinero para financiar la dotación de gafas y cascos para los jóvenes que componen la llamada ‘Primera Línea’. Esta acusación se une a la que previamente se había hecho pública ante la Corte Suprema de Justicia, ente que, el pasado 20 de agosto, citó a Bolívar para cuestionarlo al respecto, luego de ser denunciado por los abogados Bernardo Jaramillo y Víctor Mosquera.

Fue la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien manifestó que Bolívar, “de manera irresponsable ha recaudado recursos y ha entregado dotaciones de cascos, viseras y guantes. No puede ser que, además de pandemia, ahora algunos quieren hacer radicalización política para mandar a jóvenes de carne de cañón a enfrentarse con las autoridades”.

En el video de casi siete minutos, Díaz reveló que, “esa fundación, en teoría, también trabajaría y se pondría al servicio de los más pobres y vulnerables de nuestro país. En su pagina principal se muestran los proyectos más importantes: derechos humanos, corrupción, paz, pero cómo ven ahí no hay nada”. El actor compartió algunas capturas de pantalla en donde se ve la página web vacía.

Según lo que comentó Díaz, la fundación de Bolívar recibiría donaciones para luego entregarlas a entidades como la Fundación Neumológica de Colombia, a la que se le habría hecho la entrega de 500 tapabocas. “Se va a quebrar”, afirmó Díaz, en tono de sátira.

“El ‘falsario’ instaló su equipo de trabajo en el edificio de la Bolsa de Bogotá (...) el falsario nunca fue por allá. Doña Hilda se comunicaba con él por WhatsApp y le informaba los trabajos que hacían muchachos en Aguadas, Tumaco, Simití, y él los dejaba en visto y ya (...) era tal la displicencia que un jueves la señora Hilda quiso enviarle varias producciones y él le dijo que no, que se iba para Miami, que el martes”, añadió Díaz quien se refería a Hilda Carrera una mujer de quien aseguró que tiene ‘las mejores referencias’.

“Ellos pusieron su tiempo, sus equipos, sus talentos al servicio de una causa justa: denunciar la corrupción, mostrar las injusticias, pero el sueño de estos chicos quedó en veremos porque el falsario los utilizó y los dejó embalados”, detalló el exconcejal de Bogotá ante la presunta ausencia del senador frente a la fundación que tiene a su nombre.

De acuerdo con esta nueva denuncia de Díaz, el equipo que trabaja en la entidad hizo un concurso entre jóvenes de poblaciones vulnerable en pintura, música, cine y literatura, sin embargo, Carlos Araujo Perdomo, un hombre que reclamó por los resultados de aquel certamen, el 5 de noviembre de 2019, no recibió las respuestas requeridas.

“Resulta decepcionante que una fundación que promueve la transparencia se niegue a informar oportunamente a todos los participantes sobre el proceso de selección, finalistas y ganadores en cada categoría. Buena la intención pero el concurso de literatura, en su desarrollo, no se diferenció de los eventos amañados que hacen las entidades del Estado donde los chicos participan pero nunca se sabe qué fue lo que pasó”, sentenció el actor que, incluso, aseguró que desde la fundación no se contestan correos electrónicos ni ningún tipo de llamado para aclarar la situación.

Según Díaz, a través de una cuenta de Vaki, Bolívar recogió más de 200 millones de pesos para la primera línea, recolecta que se hizo, supuestamente, bajo el nombre de la Fundación Manos Limpias. Díaz cuestionó el actuar de aquella entidad y dijo, de manera literal, “¿Será que una revisión juiciosa a los estados financieros y contables nos indicará que esa fachada es otra travesura del torcido ‘manos sucias’ que se acobardó ante mi desafío ante el detector de mentiras? Esperemos, ¡hagan sus apuestas!”, concluyó.

Bolívar, en una entrevista con la Revista Semana, ya había aclarado esta situación y había comentado que, en efecto, había hecho una cuenta de Vaki en la que participaron 4.988 personas, “se recogieron 332 millones de pesos. Vaki nos entregó $299 millones, descontando sus comisiones. Esa información está en www.manoslimpias.com: se gastaron solamente 54 millones en los cascos y gafas porque se agotaron. Se habría comprado más, pero escasearon. Los más de 200 millones restantes están en la caja. Yo lo autorizo para que pregunte qué saldo queda. No les he dado un solo peso a los de la ‘primera línea’, no los conozco, no sé quiénes son, solamente me he solidarizado con esa lucha de esos jóvenes y les entregué esos elementos de protección”.





