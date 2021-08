Juanse Laverde: dónde quedó el tierno niño ganador de ‘La Voz Kids’ en su versión 2018

Original - Imagenes tomadas de Instagram @juansehdk

Juan Sebastian Laverde que se dio a conocer en 2018 como ‘Juanse’ en la tercera temporada del reality que buscaba la nueva voz infantil de Colombia. Como parte del equipo de Sebastián Yatra, desde que presentó su audición a ciegas se robó el corazón de todos los colombianos con su inolvidable interpretación y esa voz que cautivó a los entrenadores. El pequeño se alzó con el triunfo, pero desde ese momento poco se supo hasta ahora, que se ha convertido en toda una revelación de Tik Tok.

En entrevista con ‘La Red’ de Caracol, relató cómo ha afrontado esa complicada época de la vida que es la adolescencia, esa en la que las ganas de expresar su personalidad y crear su propio sello, por lo que en muchas ocasiones choca con la crianza de los padres un poco más tradicionales como los suyos.

“La adolescencia pienso que es una etapa que hay que disfrutarla totalmente, uno a esta edad quiere hacer muchas cosas, quiere vestirse de muchas maneras. Quemar esa etapa es muy divertido para mí, experimentar redes sociales como Tik Tok que ahora están pegando en el mundo de los jóvenes es algo para mi que es muy chévere”, así describió el joven su opinión sobre la adolescencia para ‘La Red’.

Al estar en esa etapa de la adolescencia, el pequeño de cara angelical y voz tierna, su apariencia física ha cambiado al extremo, tanto que varios de sus seguidores no lo reconocerían, hoy se ve más delgado, su rostro ha cambiado, el tono de su voz cambió, su pelo luce más largo y de colores diferentes y en Tik Tok ya cuenta con 2,9 millones de seguidores donde es todo un hit.

En lo que se refiere a sus constantes cambios de look, Juanse señaló que no ha sido fácil afrontar eso frente a sus padres, que son pastores de una iglesia cristiana.

“Al momento en que tomo una de esas decisiones de cambiarme el look, e ponerme o de quitarme, me toca ser un poco más prudente con cada cosa que hago. Mis papás no estuvieron 100% de acuerdo, pero dijeron que era joven y tenía que experimentar las cosas. Recuerdo que le dije primero a mi mamá que me quería pintar el cabello y me dijo que cómo me iba a hacer eso, fue un choque pequeño, pero igual me acompañaron a pintarme el cabello”, puntualizó.

Sin embargo, Laverde mencionó que no se ha convertido en un adolescente rebelde, simplemente es el hecho que sus padres provienen de una generación muy diferente. “Yo tengo una identidad muy marcada y es que yo soy quien soy, póngame lo que me ponga, sea lo que sea, entonces si he tenido unos choques pequeñitos con ellos como todo hijo”.

Y agregó: “Yo me considero un adolescente diferente, no porque yo no soy una persona que diga rebelde, me quiero ir a bailar, me quiero ir a ver con amigos, no, yo soy más como una persona ‘Papi me quiero vestir así porque me gustaría sacar un nuevo video, experimentar una parte de mí que sea divertida, otra identidad’, pero no hacerlo al modo que quiero ser rebelde”, señaló para ‘La Red’.

Algo semejante ocurre cuando le hablan del amor, pese a que señala haberse “tragado” como se conoce coloquialmente entre los jóvenes, este no es el momento para enamorarse porque siente que podría salir lastimado así que se mantiene un poco alejado de las relaciones sentimentales. Además, entre sus planes a futuro, está continuar desarrollando su carrera musical e incursionar en la actuación, por lo que sus fanáticas tendrán que esperar un poco más para verlo en las pantallas nuevamente.

