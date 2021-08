Bogotá recibió miles de vacunas Sinovac para completar segundas dosis atrasadas: sepa cómo acceder a ellas

Una trabajadora de la empresa Telefónica, recibe el 4 de julio de 2021 una vacuna contra la covid-19 en el Centro de Convenciones de la Caja de Compensación Familiar, Cafam en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Desde hace unos días, en Bogotá se alertó sobre la escasez de vacunas Sinovac y Moderna para segundas dosis. La información se dio a conocer luedo de la Mesa de Coordinación Territorial para la Vacunación contra la covid-19 en la capital, el secretario de Salud encargado de Bogotá, Manuel González Mayorga, fue el encargado de dar a conocer la noticia de que no había biológicos suficientes.

Sin embargo, en medio de un evento por el inicio de la vacunación para los mayores de 12 años en Bogotá, la alcaldesa Claudia López confirmó este sábado que ya llegaron vacunas de la farmacéutica Sinovac para avanzar en las segundas dosis de esta que se atratasaron por su escasez.

López destacó que, recientemente, la capital recibió “una entrega adicional que nos hizo el Ministerio de Salud para covid-19, 90 mil dosis de Pfizer para primeras dosis de personas de 12 años en adelante y 80 mil segundas dosis de Sinovac en este momento”.

Agregó que con estas nuevas dosis “nos da para más o menos tres o cuatro días de vacunación, así que vamos a continuar”.

No pasa lo mismo con las vacunas de Moderna, pues la alcadesa señaló que “no hay segundas dosis de Moderna todavía, lamentamos mucho y ofrecemos excusas a los ciudadanos que con toda la razón reclaman, pero el Gobierno nacional no ha podido cumplir la entrega de estas segundas dosis”.

Este anuncio se hizo en medio del lanzamiento de la ‘Carrera por la vacunación’ una iniciativa para la vacunación infntil en Bogotá. “De aquí al 11 de septiembre vamos a estar concentrados en la vacunación infantil, tenemos que vacunar con un refuerzo, que nos ordenó el Ministerio de Salud a todos los niños de 1 a 10 años, de sarampión y rubéola y queremos completar todo el esquema de vacunación de los niños, no vamos a parara con la vacunación covid, pero como tenemos pocas vacunas y tenemos todas las delos niños, queremos enfocarnos en completar esa esquema de vacunación”, señaló la alcadesa.

Estos puntos están habilitados en centros comerciales y coliseos de Bogotá prestarán su servicio de vacunación de domingo a domingo en un horario entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. para que las familias bogotanas asistan con sus niños y niñas menores de 10 años para completar sus esquemas de vacunación regular.

Medellín en alerta por falta de vacunas

Otra de las principales ciudades que presenta escasez de vacunas es Medellín. De hecho, para el medio día de ayer, la capital de Antioquia acabó con las dosis de diferentes vacunas que tenía disponibles.

En las últimas horas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, lanzó una alerta a los habitantes ante la falta de los medicamentos, razón por la cual declaró a la ciudad en emergencia ante la imposibilidad de continuar con el proceso local de vacunación.

A pesar de que desde este sábado 28 de agosto, según el Gobierno nacional, iniciaba la vacunación de la siguiente etapa de ciudadanos de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación, es decir, de los mayores de 12 años, Quintero señaló que este mismo viernes la capital de Antioquia se quedó sin vacunas.

En medio del anuncio que hizo el mandatario local a los habitantes de la ciudad, también realizó un llamado al Gobierno del presidente Iván Duque para que no deje a Medellín sin la posibilidad de seguir avanzando en la inmunización de sus habitantes.

“Necesitamos un compromiso para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo qué pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”, dijo Quintero.

