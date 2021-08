Alejandro Gaviria aseguró que es más progresista que Gustavo Petro

Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Alejandro Gaviria. Fotos: Colprensa

El académico y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, oficialmente entró a la carrera por ganar la Presidencia de Colombia en las elecciones del 2022. Una contienda electoral en la que tendrá que enfrentar a pesos pesados de la política nacional como lo es el senador Gustavo Petro, quien en las elecciones del 2018 consiguió 8 millones de votos.

En medio del lanzamiento de su candidatura, a Gaviria le preguntaron en Twitter si él era progresista: “¿Usted es progresista? Pregunta con respeto”, le escribió un tuitero. A lo que el exrector de la Universidad de los Andes respondió: “Más que Petro. Tengo voluntad y tambien método. Sin método no hay nada”.

El exministro de Salud renunció a la rectoría de la Universidad de Los Andes y presentó un ideario que dijo no es su plan de gobierno, sino opiniones y reflexiones personales, pero que igualmente dan pista de lo que serán sus propuestas una vez arranque la campaña electoral.

Frente a ese ideario, el senador Gustavo Petro lanzó sus primeras críticas. A través de su cuenta de Twitter, el precandidato del Pacto Histórico señaló: “El desarrollo económico no pasa simplemente por incentivar la competencia y corregir monopolios. Muy liberal pero insuficiente la propuesta. Hay que salir de la dependencia de hidrocarburos e iniciar un proceso de industrialización inducido por el Estado”.

Petro argumentó que la descarbonización de la economía no se logra con tasas carbón, y tildó de muy neoliberal la propuesta de Gaviria, “pero el mercado no corregirá lo que produjo el mercado: el cambio climático. Libremente los empresarios no cambiarán tecnologías si no son aumentan la productividad, así sean limpias”, dijo el senador.

Sobre el medio ambiente, Gaviria en su ideario propuso impuestos al carbono, énfasis en la bioeconomía, incentivos para la transición energética y una reconceptualización del crecimiento económico y la productividad. “Colombia tiene una ubicación privilegiada que le permitiría convertirse en líder mundial en la utilización de energía solar”, señaló.

Sobre el problema pensional, Petro aseguró que no es solo una cuestión de cobertura sino que “con el actual modelo, el aumento de cobertura solo redunda en mayor utilidades de los banqueros dueños de fondos privados de pensión. El problema es el modelo de capitalización individual que solo genera pensión para altos ingresos”. "

“Por eso para garantizar pensión hay que construir un modelo de reparto simple: el pago de cotización va directamente a pagar pensionados. Mantener el sistema actual solo es un regalo de ahorro forzoso a los dueños del sistema bancario”, Gustavo Petro.

Gaviria por su lado, propone una reforma pensional urgente, “la ampliación de la cobertura y la eliminación de las inequidades existentes deben ser los objetivos preponderantes”, planteó.

Sobre el modelo de Salud en Colombia, Petro explicó que si no se establece una prioridad en el sistema preventivo de salud, que está fuera del mercado, es una actividad de responsabilidad pública que implica agua potable, producción de vacunas y medicamentos y personal de salud cubriendo los hogares.

“Como la prevención de la enfermedad no es un negocio, la Ley 100 no permite construir un modelo adecuado al derecho a la salud. El modelo de prevención que es el prioritario, debe ser responsabilidad pública, dado que no lo puede ofrecer el mercado”, señaló Petro.

En este punto, Gaviria (exministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos) propuso un sistema tributario más progresivo, como lo ordena la Constitución, que debe contemplar impuestos a la riqueza y a los dividendos, así como la eliminación de muchas de las exenciones e inequidades del sistema actual.

Sobre el desarrollo agrario, el precandidato del Pacto Histórico enfatizó en que es solo un problema de titularización de la tierra y un problema de desigualdad sustancial en la tenencia de la tierra fértil. “Luego un reforma agraria es fundamental para el desarrollo agrario”, propuso.

El senador culminó sus críticas afirmando que Gaviria debe superar el neoliberalismo.

“Por tanto la propuesta liberal de Alejandro Gaviria no logra superar el neoliberalismo y de ahí sus silencios en estos temas. La posibilidad de encuentro entre el progresismo y el liberalismo se centra en que el liberalismo pueda superar el neoliberalismo”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: