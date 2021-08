“Si las bases del partido Verde eligen el Pacto Histórico, acogeremos la decisión”: Antonio Sanguino se destapa de cara a las elecciones de 2022

Senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino. (Colprensa - Camila Díaz)

Las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 están en boca de todo los colombianos en este momento. Si bien faltan unos meses para que se formalicen las candidaturas oficiales de diferentes partidos políticos y movimientos ciudadanos a la Presidencia de la República, ya hay una baraja amplia de precandidatos que busca salir en el tarjetón de primera vuelta.

Entre ellos está el senador del partido Verde Antonio Sanguino, quien en entrevista con Infobae Colombia no solo hizo su análisis de lo que se viene en la jornada electoral del próximo año, sino que también habló de la actual división en su partido por quienes se niegan a participar en una consulta con la Coalición de la Esperanza, de la necesidad de que los políticos alternos se junten para ganar las elecciones de 2022 y de la polémica que se vivió el pasado 20 de julio cuando Gustavo Bolívar perdió la segunda vicepresidencia del Senado.

Infobae Colombia: ¿Cómo ve el proceso electoral que desde ya se está formando para la elección del próximo Congreso y presidente de Colombia?

Antonio Sanguino (AS): Hay que precisar cuál es el escenario al que se enfrentará el país en el 2022. Nosotros creemos, y yo particularmente, que el escenario del 2022 será el de una competencia entre coaliciones. El país pasó de un régimen bipartidista, con dos partidos históricos que dominaron la política colombiana por casi dos siglos, a una suerte de explosión de fuerzas políticas, una suerte de transición a un régimen multipartidista.

Eso se insinuó un poco en el 2018 y ahora se va a consolidar en el 2022. Habrá una gran coalición de la derecha y del establecimiento de derecha del país, sectores empresariales, clanes políticos, familiares, el partido Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de La U, Cambio Radical, juntos en una gran coalición de la derecha. Ya lo hicieron en el 2018 del que resultó electo Iván Duque.

Por otro lado, habrá una coalición más de izquierda liderada por Gustavo Petro, pero del que hacen parte otras fuerzas y expresiones políticas de la izquierda colombiana. Y hay una coalición que se ha venido configurando más al centro-izquierda, que es la Coalición de la Esperanza.

Infobae Colombia: ¿Cuál es la ruta del Partido Verde con miras a 2022?

AS: Nosotros creemos que el Partido Alianza Verde, fiel a su tradición, debería estar en la Coalición de la Esperanza y para estar ahí, hay que tener un candidato presidencial que participe en la consulta de la Coalición de la Esperanza, que hemos acordado se adelante en marzo del 2022, porque no podríamos ir con seis precandidatos. Tenemos que ir con uno para que el verde pueda intentar ganar esa consulta y pueda convertirse en el líder de esa coalición.

En marzo de este año habíamos tomado una decisión unánime como partido en el sentido de que el verde debería estar en la Coalición de la Esperanza, pero sucedió que después de eso, nuestro compañero Camilo Romero, yo creo que equivocadamente, adelantó una estrategia de ataque contra la coalición y de algunos líderes de la coalición, seguramente para ganarse simpatías en el Pacto Histórico y en los sectores del petrismo que le ayudaran a ganar la competencia interna en el partido, y digamos que de manera un poco subrepticia, quería que el verde estuviera en el Pacto Histórico.

Al final hemos decidido convocar y consultarle a las bases del partido, a los electos, a los votantes del verde, para que nos digan si ratifican la decisión de que el verde esté en la Coalición de la Esperanza o si el verde más bien redefine su rumbo y se decide a estar en la Coalición del Pacto Histórico.

Simultáneamente, tres de los seis precandidatos del Partido Alianza Verde (Antonio Sanguino, Sandra Ortiz y Carlos Amaya) hemos tomado la decisión autónoma entre nosotros de armar la denominado terna verde. porque hemos acordado competir sin agredirnos.

Terna verde Antonio Sanguino, Sandra Ortiz y Carlos Amaya

Infobae Colombia: ¿Qué harían ustedes si las bases del Partido Alianza Verde deciden apoyar al Pacto Histórico y no a la Coalición de la Esperanza?

AS: Difícilmente vamos a poder juntar esas dos coaliciones en una antes de la primera vuelta, entre otras cosas, porque no es para nada malo que esas dos opciones se ofrezcan, somos dos opciones de cambio para que los ciudadanos elijan cuál prefieren o cuál creen que merece el tiquete de la segunda vuelta.

Entonces, las bases verdes van a decidir y yo creo que en virtud de la tradición del partido, de lo que significa el mito fundacional de la ola verde, mayoritariamente el partido va a ratificar su decisión de estar en la Coalición de la Esperanza.

Ahora, si llegase a decidirse que no es en la Coalición de la Esperanza sino en el Pacto Histórico, pues nos toca acoger esa decisión. Eso es una regla de oro de la democracia.

Infobae Colombia: ¿Por qué decidió competir para ser precandidato presidencial, qué lo motivó?

AS: Esto no es una decisión personal. Yo represento un sector político del partido, de nuestro equipo que se denomina el equipo del cambio. Es un equipo con presencia en todo el país. Nosotros provenimos en su mayoría, nuestra raíz, está en la izquierda, agrupamiento que se denominó en su momento la Corriente de Renovación Socialista y que estuvo muy animado por la acción de la Corporación Nuevo Arcoiris como un centro de acción alrededor de los temas de la paz, de la democracia, del desarrollo sostenible.

Así no reivindicamos nosotros de izquierda a verde, digamos una propuesta alternativa comprometida con la justicia climática y con la reconciliación y la paz. Por eso, esta propuesta de candidatura presidencial es una propuesta del equipo que yo represento, el equipo del cambio. Es una propuesta que no es mesiánica y no es un proyecto personal. Yo no estoy fundando el sanguinismo, no soy sanguinista, como no soy petrista, como no soy fajardista.

Yo creo en un proyecto colectivo y esta candidatura está en función de que el verde tenga una propuesta presidencial que juegue en las elecciones del 2022 y que ofrezca un proyecto de cambio. El candidato del verde, si no soy yo, será mi candidato; y luego el candidato de la coalición, si no soy yo, será mi candidato y haré campaña como si yo fuera. Y luego el candidato alternativo que esté en segunda vuelta, será mi candidato y haré campaña por él, porque aquí se trata es de construir, de ofrecerle a los colombianos un proyecto colectivo porque necesitaremos una amplia coalición para ganar y una amplia coalición para gobernar.

Infobae Colombia: En este momento Gustavo Petro es quien lidera las encuestas, ¿si en 2022, a segunda vuelta, llega Petro y el candidato del uribismo o de la coalición de la derecha, usted lo apoyaría?

AS: Apoyaría al candidato alternativo que llegue a segunda vuelta y que esté en condiciones de derrotar el proyecto autoritario de la derecha uribista. No se trata solo de apoyar, se trata de construir una coalición, un acuerdo. Aquí no se trata de adhesiones personales, sino de construir una para ganar y para gobernar. Porque sea quien sea, quien gane necesita unas mayorías parlamentarias. Y esas mayorías parlamentarias ninguna de las dos coaliciones está en condiciones de garantizarlas por sí solos.

La lista del Pacto Histórico, por mucha fuerza que tenga no tendrás 55 senadores. Y la lista de la Coalición de la Esperanza, si hacemos una lista unitaria, tampoco tendremos 55 senadores.

Infobae Colombia: ¿Cómo ve al uribismo en ese camino de llegar a 2022 con fuerza tras un periodo en el que ellos gobernaron?

AS: Yo creo que no están para nada imposibilitados para lograr llegar a las elecciones del próximo año. Estamos hablando de un proyecto político que puede estar en sus últimas, pero lleva 20 años de vigencia en la política colombiana y han ganado todas las elecciones nacionales salvo la reelección de Juan Manuel Santos. Y en esa elección ganaron en primera vuelta.

Estamos hablando de una coalición muy poderosa, una coalición que va a tener plata para repartir mermelada en esta campaña. Quieren reformar la ley de garantías porque van a tener recursos. Además, tienen las mayorías del Congreso, tienen 30 de 32 gobernaciones, tienen 900 alcaldes, tienen los partidos de la derecha, tienen 54 clanes familiares y tienen empresarios como Luis Carlos Sarmiento. Saben comprar votos, así que no estamos ante un equipo de la tercera liga, estamos ante una fuerza política muy poderosa.

No tienen hoy un candidato potente y viable, pero van a tratar de construirlo ahora. Ojalá no pasen a la segunda vuelta para cerrar ese capítulo y que sigan existiendo como una fuerza política, con lo cual quedaría una opción de centro y una opción de izquierda en segunda vuelta, ese es un escenario hipotético también, pero yo creo que el segunda vuelta estará una opción de la derecha y una opción de cambio.

Infobae Colombia: Una polémica que surgió hace muy poco entre los alternos fue por la elección de la segunda vicepresidencia del Senado, ¿qué pasó ese día, por qué Iván Name se quedó con el puesto que fue propuesto para Gustavo Bolívar?

AS: Lo que pasó fue que primero el verde tenía el derecho a hacer una intervención de réplica al presidente por 20 minutos y los compañeros del Pacto Histórico quisieron desconocer ese acuerdo que había y terminaron interviniendo por la mitad del tiempo. Luego vino la elección de la de la Mesa Directiva y nosotros en todo caso decidimos mantener el acuerdo de respaldar a Gustavo Bolívar a la segunda vicepresidencia.

Bolívar sacó 32 votos, nosotros somos 23 de oposición, todos los verdes votamos por él. Ahora, previamente se elegía al presidente del Senado y como nosotros no hacemos parte de la coalición mayoritaria, que es el acuerdo para designar presidente y primer vicepresidente pues nosotros estábamos en entera libertad para postular a alguien distinto a Juan Diego Gómez porque él fue uno de los que ayudó al hundimiento de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Angélica Lozano, al final, cuando ya estaban en la postulaciones para la presidencia me preguntó si me postulaba a mí como un mensaje simbólico de diferenciación y entonces me postularon a mí. Pero al parecer, había un acuerdo de que si los de la Colombia Humana votaban por Juan Diego, él le garantizaba a Bolívar la segunda vicepresidencia.

Bogotá. Noviembre 5 de 2019. Moción de censura al Ministro de Defensa Guillermo Botero propuesta por el senador Roy Barreras. En la foto: Gustavo Bolívar, Senador. (Colprensa - Camila Díaz)

Eso no pasó, y resulta que cuando ganó el voto en blanco, que fueron 66 votos en contra, la Constitución ordena que hay que volver a votar con candidatos distintos. Ellos no quisieron aceptar esa esa decisión que tomó la Mesa Directiva y nos pidieron a nosotros que nos retiramos del recinto. Angélica Lozano le dijo a Alexander López que no se iban a retirar.

Esperábamos que ellos postularan a otra persona que estaba en la bancada de de Bolívar, que era Feliciano Valencia y no lo quisieron hacer, cuando el propio Feliciano estaba esperando que lo hicieran no lo hicieron y entonces, quienes quedamos en la plenaria sabíamos del riesgo de que si la oposición no postulaba a alguien esa segunda vicepresidencia podía quedar en manos de las bancadas independientes.

Eso era lo que querían finalmente los sectores de la derecha y efectivamente intentamos evitar que eso ocurriera y desde la bancada, la senadora Sandra Ortiz puso a Iván Name, quien fue electo.

Ahora, hay interpretaciones jurídicas, eso está en manos del Consejo Electoral seguramente del Consejo de Estado, nosotros acataremos la decisión que finalmente tomen los tribunales, pero nosotros actuamos con absoluta transparencia y de buena fe.

Infobae Colombia: Los alternos convergen en muchos puntos, pero también hay muchos choques que a veces parecen ser irreconciliables entre ustedes. ¿Qué propone para solucionar esta división entre sectores que tienen visiones políticas similares?

AS: Tenemos muchas identidades. Muchas más identidades de lo que la gente cree, y tenemos diferencias también sobre varios temas, pero yo creo que más es lo que nos une. Hacemos debates juntos, mire usted la cantidad de proyectos, por lo menos 30 proyectos son radicados y firmados por todos. Los de un lado y los del otro.

Los debates que han habido en este periodo en el Congreso de la República los hemos hecho juntos, las mociones de censura, hemos votado en el mismo sentido la reforma tributaria y realmente tenemos una idea de país que comparte muchos elementos.

Ahora, parafraseando el título de una película colombiana Ganar es cuestión de método, es que usted no puede invitar a alguien que quiere que sea su socio, invitarlo a las patadas y a los insultos, entonces, hay que domesticar las barras bravas.

Y hay que construir un ambiente, un ambiente propicio para un encuentro y luego establecer un mecanismo de diálogo desde ya entre las dos coaliciones, seguramente un diálogo discreto para ir abonando el camino de lo que puede ser una segunda vuelta presidencial y de lo que puede ser una un gobierno en cabeza de una coalición de una o de la otra.

Nosotros creemos que el país va a elegir el cambio y no la continuidad y ese cambio estará en cabeza de nosotros y nos vamos a necesitar para poder gobernar a Colombia como se lo merecen los colombianos.

