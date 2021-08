“Soy un fiscal de la paz”: Francisco Barbosa niega conflicto de competencias con la JEP

El fiscal General, Francisco Barbosa (Colprensa - Camila Díaz)

Durante la ‘Cumbre de la Justicia y del Derecho’ convocada por Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, fue enfático en indicar que los grandes compromisos suyos y de la entidad son la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la paz en Colombia.

“Quiero resaltar el trabajo que hemos realizado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Soy un Fiscal de la paz, de los derechos humanos, ese ha sido mi ADN toda la vida. Yo no me voy de esta Fiscalía sin haber puesto mi grano de arena en el avance del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia”, aseguró el fiscal.

Recalcó que existe un trabajo armónico y conjunto con la JEP para garantizar que no queden en la impunidad los hechos criminales ocurridos con ocasión del conflicto armado en Colombia.

“Estamos sellando unos acuerdos de trabajo con la JEP para poder, conforme a la jurisprudencia de esa jurisdicción, ir más allá de lo que normalmente se permitía en la circular que bloqueaban el trabajo de la Fiscalía y que impedía las imputaciones”, indicó el fiscal Barbosa Delgado.

En la imagen, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Indicó que muestra de esto han sido las actuaciones investigativas por ejecuciones extrajudiciales. “Ya hicimos una circular que nos permitió la imputación del general Mario Montoya, quien presuntamente cometió 105 homicidios como determinador de falsos positivos en Colombia o ejecuciones extrajudiciales. Este país verá al Fiscal General de la Nación, seguramente, entregarle esa imputación o esas actuaciones a la JEP; y ojalá me permita el tiempo ir y poder sustentar personalmente esa imputación para que se tomen las decisiones que requiere este país”, precisó.

Al respecto, aclaró que entre la JEP y la Fiscalía no hay conflicto de competencias y que la labor mancomunada con el presidente de esa jurisdicción, Eduardo Cifuentes Muñoz, es constante.

Con relación a la propuesta de las amnistías totales que propone el uribismo, el fiscal reiteró su rechazo por esa posibilidad, en el entendido de que está proscrita tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como en el Derecho Internacional Humanitario.

“Nosotros no podemos echar para atrás. Aquí no puede haber gente que quiere lavarse la cara con amnistías totales porque eso no va a ser permitido, por lo menos, por mí; mientras sea fiscal General de la Nación. Yo prefiero decirlo de esta manera a que nuestra ciudadanía me lo reclame después que deje este cargo”, enfatizó.

Barbosa anunció además que sostendrá diversos encuentros con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros organismos internacionales, durante una jornada que se cumplirá este viernes en Washington (Estados Unidos). Los encuentros buscan intercambiar visiones de acompañamiento institucional y defensa de la justicia en Colombia.

De otra parte, reveló que la próxima semana se reunirá con nueve fiscales generales o jefes de ministerios públicos de la región para estudiar estrategias que permitan combatir el crimen trasnacional y el tráfico de migrantes.

“Me reuniré con ellos los días lunes y martes para establecer estrategias conjuntas de trabajo y de priorización de casos contra el crimen organizado, tanto en Centroamérica como en Suramérica”, manifestó.

En la cumbre de la Corporación Excelencia en la Justicia, el fiscal además presentó los resultados más importantes en el último año, en el que la itinerancia y el trabajo en los territorios han sido el eje central en la lucha contra la criminalidad. Manifestó que se han realizado 1′147.304 audiencias y más de 257.000 imputaciones, y obtenido 117.000 medidas de aseguramiento y 72.968 condenas.

SEGUIR LEYENDO: