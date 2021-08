“A mi hija me la mató un patrullero”: familiares de víctimas del 9S en Bogotá denuncian amenazas de muerte

Bogotá. Septiembre 11 de 2020. Tercer día de protestas tras el presunto homicidio de Javier Ordóñez por parte de la Policía Nacional. Lugar: Cai Park Way (Colprensa - Sergio Acero)

El 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá se registraron múltiples protestas que terminaron en graves enfrentamientos con policías. Fueron 13 civiles los que terminaron asesinados en las calles de la capital del país, entre ellos, Angie Paola Baquero, la joven de 19 años que recibió un disparo en su abdomen, al parecer, proveniente del arma del patrullero Jorge Andrés Lasso.

Este jueves, la familia de Angie Paola, denunció amenazas de muerte. “Me están amenazando de muerte a mí y a mi familia, ya no puedo salir sola a la calle. Quieren que me quede encerrada y no lo puedo hacer porque es mi vida. Así corra peligro, yo digo: como mamá de ella, donde me den micrófono me paro a hablar. Y si me quiere amedrentar, creo que no lo van a lograr. Si Dios me tiene para que yo muera en el camino moriré”, le dijo Nury Rojas, madre de la menor fallecida, a El Espectador.

El diario además reveló las cartas y los chats que han recibido familiares de las víctimas durante las protestas del 9S. Rojas le dijo a ese medio que una personas que se presentó como “Martín Francisco” le ofreció $500 mil por la muerte de su hija y la citó en Kennedy para darle ese dinero. Días después, recibió una carta en la que la amenazan de muerte y ponen como fecha el próximo 29 de agosto.

“Buenas tardes como no asistió a Kennedy tendrá que cuidar 18 perros 20 pájaros y 90 conejos y los tiene que amar y pues si no los cuida habrá muchas consecuencias y mataré a su familia llegarán los animales en agosto 29, el tiempo pasa volando alístese de lo que le espera”, se lee en el texto.

Protestas tras el presunto homicidio de Javier Ordóñez por parte de la Policía Nacional. Lugar: Cai Park Way (Colprensa - Sergio Acero)

En conversación con ese diario, la madre de Angie Paola señaló a uniformados de estar detrás de las intimidaciones. “A mi hija me la mató el patrullero Jorge Andrés Lasso con el arma de dotación que le dio la Policía a él, la bala que le sacaron del cuerpo de mi hija es del arma de él. Por qué no hace justicia en vez de estar amenazándome, y poner en riesgo mi vida y la de mi familia simplemente por pedir justicia”, señaló la mujer.

La abogada Alejandra Garzón, quien representa a la familia de Angie Paola Baquero, también ha sido objeto de amenazas. “Las amenazas son cada vez más directas. Es urgente para que la gente conozca que están en peligro y que la Fiscalía también se alerte, porque no ha hecho absolutamente nada. Hay una responsabilidad estatal de protección. El Estado debe brindar garantías de no repetición, que impliquen que dejen de amenazar a las personas”, le dijo la defensora a El Espectador.

La viuda de Jaider Fonseca, quien esa trágica noche fue baleado y falleció en la Fundación Cardioinfantil le dijo al diario bogotano que desde la muerte de su esposo ha recibido intimidaciones. “El 14 de septiembre, el día del entierro de Jaider, llegamos a la casa. Pasó un carro con los vidrios oscuros, había un oficial grabando a una persona de mi familia”, dijo la mujer.

Representantes de una mesa de diálogo que conmemora a las víctimas de las protestas, también expusieron un mensaje que les llegó vía WhatsApp.

“Sapos drogos, sabemos muy bien quienes son todos ustedes y las familias de las supuestas víctimas conocemos la familia ... y su hermana abandonada a su tía la sapa al supuesto tío que sabemos sus pecados y así uno a uno de ese combo de drogos hpts que son ustedes, ustedes verán si quieren que empiece el juego y con gusto empezamos”, se lee en el pantallazo que publicó El Espectador.

La Policía Metropolitana de Bogotá le dijo a ese medio que ya se abrieron investigaciones para conocer sobre las supuestas intimidaciones denunciadas por las familias de las víctimas del 9-S.

Otras víctimas del 9 de septiembre son:

- Julieth Ramírez, estudiante de psicología e inglés, de 18 años, murió en Suba.

- Camilo Hernández murió en plena vía pública en Verbenal.

- Jaider Fonseca, de 17 años, recibió cuatro impactos de arma de fuego, y falleció en Verbenal.

- Germán Smith Puentes, domiciliario de 25 años, falleció en Suba.

- Andrés Rodríguez, fue herido con arma de fuego en el abdomen, en inmediaciones del CAI Verbenal.

- Julián Mauricio González, de 27 años, recibió un disparo en el abdomen en la localidad de Kennedy.

- Eidier Jesús Arias, de 17 años, falleció en el hospital Meissen.

