No se han detectado más casos de la variante Delta en Cali: INS

Una mujer se somete a una prueba de covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

El Instituto Nacional de Salus (INS) corrigió, este 26 de agosto, a la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, quien en diálogo con medios de comunicación había asegurado que en la ciudad se habían detectado seis nuevos casos de la variante Delta del covid-19.

Valga recordar que la funcionaria había señalado que, “hasta el momento se han identificado otros seis casos que ya me han reportado desde la vigilancia genómica local, lo cual obviamente hay que estar muy atentos porque se nos puede convertir en la variante predominante aquí en la ciudad y queremos continuar con la apertura económica, social y cultural”.

No obstante, la entidad advirtió que lo que Torres presentó como casos confirmados serían en realidad sospechas o indicios de posibles casos de esa versión del virus. Estos, agregó la misma, no suelen darse a conocer hasta que estén completamente confirmados, para evitar crear confusiones entre la población.

“Se trata de genomas sospechosos, no confirmados, ni verificados con el INS. Hay unos protocolos de verificación en donde los laboratorios oficialmente informan al INS con la evidencia de los genomas (secuenciación) y esto no ha ocurrido”, señalaron los voceros del INS, agregando que alguien le habría entregado información no verificada a la secretaria de Salud de Cali, en lo que se entiende como un acto de imprudencia.

Tras esto, el instituto señaló que hasta hace unas horas se terminaron las secuenciaciones de las muestras positivas de covid-19 que se seleccionaron para el próximo informe de rastreo genómico, por lo que todavía falta un tiempo para confirmar si las sospechas sobre los seis casos de variante Delta de Cali son, o no, ciertos.

En ese sentido, también recordó que, “semanalmente, se descartan numerosas sospechas o indicios. Se trata de un proceso rutinario. Por eso, jamás se publican sospechas o indicios que hasta no completar los procedimientos de confirmación o descarte, son especulaciones”.

Es este tipo de protocolos con altos estándares de calidad, agregó el INS, los que han permitido el proceso de vigilancia genómica de Colombia sea reconocido por su rápido progreso en velocidad de publicación de resultados, llegando a ser el más veloz de la región latinoamericana. Valga señalar que, los mismos incluyen publicaciones científicas simultáneas.

Bajo ese esquema fue que se detectó el primer caso de la variante Delta en Colombia, precisamente en Cali, el pasado sábado 24 de julio. La noticia fue confirmada en ese momento por el presidente de la República, Iván Duque, quien recibió información directa de parte del Instituto Nacional de Salud (INS).

A pesar de la corrección, lo cierto es que la presencia de esa cepa del virus en el país es un hecho, por lo que no hay que echar en saco roto las recomendaciones ofrecidas por la secretaria Torres durante su anuncio. “El virus está circulando en nuestra ciudad, estamos en una baja velocidad de transmisión, pero quiero recordar que esta variante Delta genera una alta carga viral, es muchísimo más fácil de transmitir, los síntomas se presentan hasta antes de tres días posiblemente y también nos puede generar complicaciones y derivaciones a Unidades de Cuidados Intensivos, UCI”.

En ese sentido, expresó la necesidad de extremar las medidas de autocuidado, teniendo en cuenta, sobre todo, las jornadas de protesta programadas en esa y otras poblaciones del país para este jueves.

“Hago un llamado a la comunidad y a las personas que se están convocando a las posibles manifestaciones o marchas de este jueves a que las personas mayores que aún no se han vacunado, se abstengan de ir o de estar en situaciones donde se provoquen aglomeraciones”, señaló en ese momento.

