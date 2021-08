Invima no recomienda ampliar intervalo de la aplicación de vacuna de Moderna contra el covid-19

FOTO DE ARCHIVO: Viales con una pegatina en la que se lee "COVID-19 / Vacuna contra el coronavirus / Sólo inyección" y una jeringilla se ven delante de un logotipo de Moderna en esta ilustración del 31 de octubre, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Foto de Archivo

Durante la última semana ha habido una gran expectativa acerca de cuánto debería ser el tiempo de espera para aplicar la segunda dosis de la vacuna de Moderna contra el covid-19, ya que el Ministerio de Salud (MinSalud) estaría pensando en ampliar el intervalo de 28 días a tres meses. Con respecto a este tema, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aseguró que no es pertinente hacer este cambio. La entidad emitió un comunicado de prensa este 26 de agosto en el que concluyó que no hay evidencia suficiente para tomar esa decisión.

“Revisada la solicitud de actualización de la información relacionada con el producto covid- 19 vaccine Moderna presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social para “que la segunda dosis de la vacuna se pueda administrar entre 28 días y tres meses (84 días) después de la primera dosis”, se consideró que con base en la información científica disponible no hay datos clínicos robustos para modificar el intervalo de 28 días para administrar la segunda dosis de covid-19 vaccine Moderna”, aseguró el Invima.

La decisión fue tomada por la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos del Invima, que asegura que llegó a esta conclusión después de revisar los datos existentes acerca de la vacuna Moderna.

Resaltan que la información científica que sí está disponible aporta “datos clínicos robustos” para un intervalo de 28 días para administrar la segunda dosis.

Se expuso que otras instituciones como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también recomiendan administrar la segunda dosis de C Moderna a los 28 días después de la primera. En caso de que no haya otra alternativa, la prolongación del intervalo no debería superar los 42 días.

Además, recuerdan que esta vacuna se encuentra indicada para la inmunización de personas mayores de 18 años en una serie de dos dosis. Cada aplicación tiene 0,5 ml del biológico y en esta cantidad van 100 microgramos de ARN mensajero que codifica la proteína del virus SARS-CoV-2.

A pesar de estas recomendaciones, el Invima manifestó que la decisión final está en manos de MinSalud.

“En el contexto de la emergencia sanitaria y con base en la información científica actual, la disponibilidad de vacunas, el desarrollo de la campaña de vacunación y el estado de la pandemia, MinSalud podrá implementar un intervalo entre 28 y 84 días para administrar la segunda dosis. En este sentido, los lineamientos técnicos y operativos para la implementación de los intervalos en la administración de las dosis serán los definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social”, dijo el Invima.

Para finalizar, la entidad también señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría avalar la decisión de avalar el plazo siempre y cuando esto tenga el propósito de aumentar el número de individuos que se podrían beneficiar con la primera dosis de la vacuna.

Esta situación tiene alerta, sobre todo, a los jóvenes del país, pues la mayoría de vacunas de este laboratorio se destinaron a esta población. Sin embargo, no es lo único que genera inquietud entre ellos.

Actualmente, hay escasez de estas vacunas. En varios departamentos del país se ha tenido que suspender la aplicación de segundas dosis de Moderna porque no hay los suficientes viales. Para antes de que finalice esta semana se espera que llegue un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica, sin embargo hasta el momento el Gobierno nacional no se ha referido a este envío.

