La música romántica y una historia de superación de Yeison Jiménez se robaron el show en las batallas de ‘La Voz Kids’

Cada vez aumenta la exigencia y el alto nivel en las batallas ‘La Voz Kids’. En una nueva jornada de presentaciones, nueve pequeños talentos demostraron su talento, pero solo se quedaron tres en la competencia.

En la primera tanda, el equipo de Natalia y Yeison Jiménez salió al ruedo con ‘Paquito’, Ángel y Dilan Bustos, entonando ‘La media vuelta’ de la autoría de José Alfredo Jiménez. Los aplausos del público no se detuvieron y al final, todos los jurados y sus asesores quedaron maravillados con las voces de los pequeños. Si alguien no quería escuchar rancheras, tuvo que hacerlo por partida triple.

Los buenos comentarios no se hicieron esperar; su mentora los felicitó. “Me da muchísimo gusto haberme dado la vuelta por ustedes, de verdad; qué hermosa presentación (…) Pero me hubiera gustado que se movieran un poquito más en el escenario, pero en general lo hicieron bien, sobre todo en la modulación”, mencionó mientras miraba a su compañero de equipo.

Por otra parte, Axel les dio un consejo a los tres. “Lean la canción y conéctense con la emoción de lo que dijo el autor. Eso les va a hacer que transmitan automáticamente porque son tres buenos artistas”. Yeison Jiménez narró una anécdota de su infancia que marcó su carrera musical y que sirvió para motivar a los participantes.

“Hace muchos años un niño salió a una plaza a un concurso como estos. Hizo toda la fila en frente del Parque Simón Bolívar como desde las 10 de la mañana; ese día pedí permiso y hasta las seis de la tarde me presenté y me paré al frente de tres universitarios que estaban haciendo la preselección. Canté una canción de música ranchera y no me dejaron pasar porque no era un género comercial. No pasé, yo, el que está hoy acá sentado (…) Así muchas puertas se cierren hoy, mañana se pueden abrir miles”, relató el cantante ante la mirada de los niños.

Luego de pensar y meditarlo con su compañero, el ganador de la batalla fue Dylan. “Los quiero mucho y que cumplan sus sueños, ustedes son muy grandes”, dijo el menor a sus compañeros.

Era el turno para el equipo Jesús. María Victoria, Julieta y el pequeño Samu representaron a la música romántica con ‘Coleccionista de canciones’ del grupo Camila. Los pequeños estaban listos, sobre todo porque en los ensayos aprendieron lo que es ‘cantar pianissimo (muy suave) y ‘forte’ (con la voz plena pero regulando la voz en sentido contrario del piano). En redes, el favorito de muchos era Samu, pero primero había que esperar los comentarios de los jurados y la decisión del mexicano y el grupo Ventura.

La decisión no fue fácil, y menos con los comentarios que dio el mismo mexicano después de la presentación. “Creo que hicieron un trabajo espectacular, qué bonita, qué padre verlos moverse y cantar”; entretanto que las integrantes de Ventino destacaron el aprendizaje de las niñas.

Finalmente, Jesús se inclinó por Samu, decisión que fue celebrada por muchos en Twitter.

Al cierre de la gala, el equipo Cepeda junto con Juan Esteban, Frailyn -desde Turbo, Antioquia-, y María Juliana, tenían una sorpresa para uno de los jurados: los tres interpretaron ‘Creo en ti’, éxito reconocido en la voz de Jesús Navarro. A medida que la presentación transcurrió, varios usuarios de Twitter preguntaron por qué Frailyn cantó menos que sus compañeros, pero a pesar de eso logró clasificar a la siguiente ronda.

“Tienes una voz que parece de una persona mayor; es sorprendente, me parece que es un portento, una total sorpresa ver un niña de tu tamaño y con una voz así se sentida y profunda”, elogió Natalia. En redes tampoco las reacciones se hicieron esperar, pues muchos querían que, efectivamente, la pequeña de Turbo avanzara.

Por otra parte, #LaVozKids fue tendencia durante la transmisión del programa, a pesar de que otras referentes a temas políticos y deportivos estaban consolidados desde horas anteriores.

