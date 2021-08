‘Superman’ López relató cómo se salvó de la caída en la Etapa 12 de la vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel López (MoviStar) entra en la meta de la sexta etapa de la Vuelta a España, este jueves entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, de 158,3 kilómetros. EFE/Manuel Bruque

Miguel Ángel López terminó en el puesto 26 de la Etapa 12 de La Vuelta a España. Allí el corredor del Movistar Team sorteo una caída en la que se vio perjudicado Primoz Roglic y su compañero de equipo Nelson Oliveira.

El ciclista boyacense al cruzar la línea de meta reveló como hizo para evitar la caída y llegar a salvo a Córdoba tras 175 kilómetros, “He escuchado un frenazo y por suerte he podido pasar sin problemas, no he visto mucho”.

Miguel Ángel López lamento que en el enredón se viera involucrado su compañero de equipo Nelson Oliveira, “Sobre todo con esa caída, al margen de Nelson, que quedó con varios cortes y ojalá se encuentre bien y no tenga mucha cosa más”.

Por último, el líder del Movistar Team destacó las altas temperaturas en la etapa 12 y la rapidez con la que se corrió , “Estamos contentos con haber llegado, por lo demás, sin percances. Ha sido un día de mucho calor y de ritmo bastante alto; hasta el kilómetro 100 no se fue la primera fuga y se ha estado rodando muy, muy rápido y el calor no aflojaba tampoco”.

Los dos pedalistas que más sufrieron con la caída fueron Roglic y Yates, quienes tuvieron que tomarse unos segundos para recuperarse, aunque no tuvieron mayores consecuencias, habrá que ver los demás días para saber el alcance que tendrá este accidente.

Magnus Cort Nielsen se lleva la Etapa 12 de La Vuelta a España

Este jueves se corrió la etapa número 12 de la Vuelta a España, disputada entre Jaén y Córdoba, con un recorrido de media montaña de 175 km, en la que el danés Magnus Cort Nielsen, del EF Efucation Nippo Team, volvió a coronarse campeón. Además, el maillot rojo lo sigue portando el noruego Odd Christian Eiking. Magnus Cort, que tiene 28 años, se impuso ante Roglic en la Montaña de Cullera. Con un doblete en la actual edición de la Vuelta le permitió al escarabajo empatar con el belga Philipsen, quien ya se encuentra retirado, y asimismo con el neerlandés Jakobsen, y la quinta victoria en su palmarés de la Vuelta.

Egan Bernal mantiene el liderazgo de los jóvenes y se encuentra en la séptima casilla de la tabla general y está a cuatro minutos y 46 segundos del primer puesto.

