Rodolfo Hernández rechaza recibir aportes en su campaña presidencial

de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez

El pasado 29 de junio, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández anunció su precandidatura a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2022, luego de inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá. Hernández tendrá que hacer la recolección de más de un millón de firmas en el territorio nacional que avalen sus intenciones.

“No lo hace en representación de ningún partido político sino en representación de ‘La Liga de Gobernantes Anticorrupción’, movimiento significativo de ciudadanos que lo respaldan, evocan y representan los más de 11 millones de ciudadanos que votaron en el 2018 el histórico Referendo Anticorrupción”, indica el comunicado en el que hace oficial su precandidatura.

Luego del anuncio, el nombre del santandereano ha sonado en varias regiones del país como el posible sucesor de Duque, tanto así que en la reciente encuesta de Invamer, Hernández ocupo el tercer puesto con un 11 %, detrás de Sergio Fajardo con un 14 %, y Gustavo Petro, candidato más opcionado para quedarse con el aval del Pacto Histórico, con el 30 %.

Este martes 24 de agosto, Hernández, en entrevista con Semana, habló sobre su campaña presidencial y también aprovechó para referirse a algunas polémicas en las que ha estado envuelto. De acuerdo con el santandereano, él mismo asumirá los gastos de su campaña.

“Los 10.000 millones de pesos ya los tenemos, no se nos van a acabar. Yo estuve en la alcaldía, yo ya tuve una experiencia, y todo el que pone plata luego quiere una preferencia con el gobernante. Los 10.000 millones no pasa nada, seguimos igual de pobres o de acomodados”, manifestó.

De acuerdo con Hernández, con esto quiere evitar la ‘mermelada’ y los favores que se ‘tienen’ que devolver a los inversionistas si llega a ganar en las urnas en 2022.

“No es perderlos, es una inversión. Desde el primer día, el compromiso mío es con los colombianos y con nadie más (...) Gobernar es para todos los colombianos, independientemente de si me pueden o no dar. Yo tengo que agilizar independiente del apoyo. Yo no tengo compromisos con absolutamente nadie”, sostuvo.

Debido a su crecimiento en la intención de voto, son varios los ‘trapitos al sol’ que le han sacado a Hernández. Entre los más recientes está un audio que se filtró en redes sociales y en donde, en una conversación subida de tono, el precandidato insulta a otro hombre, a quien acusa de supuestamente desprestigiar la marca de su firma de ingeniería, constructora HG.

El hombre, a quien Hernández llama “Jaime” acompañado de madrazos y epítetos, al parecer habría tenido negocios con la constructora. Aunque el motivo de los insultos no es claro, Hernández no se contuvo en señalamientos y palabras de grueso calibre en contra de su interlocutor:

“Jueputa le pego su tiro malparido, de la amenaza comercial, yo se la hago física hijueputa, grabe todo lo que le da la puta gana”, dice el precandidato.

Respecto a esa controversia, el precandidato admitió que no estuvo bien su reacción, sin embargo, sostuvo que le están dando más importancia de la que deberían.

“Eso no tiene la importancia que le quieren dar”, dijo Hernández, quien además señaló que ese audio está editado. “No hay otra explicación, es la que acabo de decir, es la verdad. Además, es un video editado y él es un loco, sería bueno que le preguntaran a la administración del edificio y a algunos clientes el comportamiento que él tiene como copropietario”.

Respecto a la amenaza que este le hace con el revolver, Rodolfo aprovechó el espacio para dejar claro que no usa armas de fuego, dando a entender que solo fueron palabras por la calentura de la situación.

“Que yo lo amenacé con un revólver, pues yo le quiero comentar a todos los colombianos que yo nunca he tenido un revólver en la mano ni lo voy a tener, no soy de esos, me da hasta temor tener eso. Simplemente son reacciones que uno tiene emocionales que no se van a repetir” manifestó Hernández.

