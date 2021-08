Así respondió Juliana Calderón a seguidor que le preguntó si se lanzaría también al Senado

Tomada de Instagram @julianacalderon12

Recientemente, la empresaria Daneidy Barrera Rojas mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia ha estado en boca de sus seguidores por cuenta de la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá sobre los hechos ocurridos en las protestas de 2019 y por los cuales recibió una condena de 63 meses en la cárcel y debió pagar una millonaria multa por los daños ocasionados.

Adicionalmente, hace unos días a través de su cuenta de Instagram hizo unas declaraciones que generaron todo tipo de comentarios donde aseguraba que quería llegar al Congreso de la República:

“Yo fui condecorada en la Comisión de Derechos Internacionales y me siento muy feliz porque esta semana o la otra me condecoran. No quiero mas injusticias contra los pobres, tengo que llegar al Senado, yo voy a llegar al Senado si tu me sigues apoyando. Voten por mi hermanos colombianos”, expresó la bogotana.

Debido a esas declaraciones, la pregunta fue trasladada a su competencia en el mundo de las keratinas, cuando un seguidor le preguntó a Juliana Calderón, hermana de la controversial Yina Calderón, “también te vas a lanzar al Senado, amiga?”, escribió el usuario en una de las publicaciones de Juliana.

“Para postularse al Senado se necesitan 30 años! Apenas tengo 22! Y tener un poco de conocimiento! Gracias a Dios cuento ya casi con una carrera de Derecho así que no podría, y tampoco me gustar estar llamando la atención diciendo pendejadas para que la gente me tenga pesar”, respondió la joven empresaria.

La respuesta de Juliana ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores de Epa Colombia en la página @rechismes, donde se encargaron de replicar las palabras de Juliana:

“Menos mal no le gusta la política, se la pasaría ebria”, “Sale llorando en las historias y dice que no le gusta que le tengan pesar”, “Ella no supera que las keratinas de Epa son las mejores”, “Pendejadas y todo, Epa Colombia sigue siendo superior”, “Por fin una respuesta coherente”, “Les encanta llamar la atención respondiendo de más”, entre otros.

El enfrentamiento entre Yina y ‘Epa Colombia’

En el pasado, Juliana Calderón y Epa Colombia ya habían protagonizado un enfrentamiento por cuenta de las declaraciones de la segunda, cuando aseguró que la hermana de Yina Calderón le había robado la fórmula de sus productos para el cabello e incluso trató de copiar hasta los envases de los mismos.

“¿Ustedes creen que yo me voy a copiar de un producto pésimo, malo, porque no es malo... es re malo, que tiene mil demandas encima, que hace calvicie, da granos, da caspa? ¿Ustedes creen? No sean tan ilusos”, mencionó Juliana en sus videos, donde además aseguró que serían los clientes quienes comprobarían la calidad de cada uno.

En otro momento, Juliana Calderón también aprovechó su cuenta de Instagram para denunciar que constantemente recibe comentarios de los clientes de los productos de Epa Colombia’, en los que la acusan de querer dañar a la empresaria haciendo falsas acusaciones en contra de las keratinas de la reconocida joven.

“Son muchos comentarios feos de personas. Quiero decirles que recibí comentarios de gente diciéndome que me he robado fórmulas, que yo le hice y que no hice. Yo contrato un laboratorio donde no tienen que ver con otras marcas, donde la gente si quiere comprar a otra marca saben que mi keratina es muy diferente”, fueron las palabras de la joven.

