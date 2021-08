Procuraduría pide la pérdida de investidura del exsenador Eduardo Pulgar

Eduardo Pulgar, senador investigado por supuesto soborno a un juez de la República. Foto: (Colprensa-Alvaro Tavera)

Este miércoles, el procurador delegado ante el Consejo de Estado pidió se decrete la pérdida de investidura del exsenador Eduardo Pulgar condenado por la Corte Suprema a 4 años y 10 meses de prisión por tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho.

El funcionario indicó que con las pruebas aportadas al expediente se logró demostrar la culpabilidad del exsenador Eduardo Pulgar Daza, por cuanto resulta evidente “(…) la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla e indirectamente a él para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018 (…)”.

En su concepto, el Ministerio Público señaló que estos presupuestos fueron reconocidos como delito por el exsenador en la diligencia de aceptación de cargos ante la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, Pulgar Daza, en su condición de congresista de la República, para el momento de los hechos, incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, tráfico de influencias debidamente comprobado.

Los hechos se originaron luego de que el demandante pusiera en conocimiento del alto tribunal el relato del señor periodista Daniel Coronell en columnas publicadas en Los Danieles en las que señalaba: “(…) ocurrió que en el año 2017 el demandado se habría valido de su condición de congresista para reunirse en su residencia en la ciudad de Barranquilla y gracias a intermediación del entonces alcalde del municipio de Usiacurí (Atlántico), señor Ronald Emil Padilla Acuña, con el juez promiscuo municipal de esta localidad, señor Andrés Fernando Rodríguez Cáez, con el propósito de ofrecerle a este último y en presencia del aludido intermediario, la suma de $200.000.000 para que resolviera a favor del señor Juan José Acosta Osío, reconocido amigo y simpatizante del congresista, una determinada controversia que se ventilaba ante el funcionario judicial”.

La cercanía de Pulgar con la procuradora Cabello

Una vez se conoció de las irregularidades en las que estuvo involucrado el senador, políticos cuestionaron a la procuradora general Margarita Cabello por una supuesta cercanía al senador.

El 27 de agosto de 2020 el Congreso votó y Cabello fue la ganadora de los candidatos que estaban para ocupar este alto cargo. Entre los senadores que votaron por Cabello estaba Eduardo Pulgar.

Ante esta información, el día de su posesión como procuradora, la funcionaria aseguró: “Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”.

Eduardo Pulgar y Margarita Cabello en lo que parece una celebración de Carnaval de Barranquilla. Foto: Twitter de Daniel Coronell

El periodista Daniel Coronell también le dedicó una columna a la presunta relación entre Pulgar y Cabello. “La relación no se limita a las fotografías que se han hecho públicas en esta columna. Es un hecho que Eduardo Pulgar fue uno de los impulsores de la candidatura de Margarita Cabello para la Procuraduría. Cuando ya era de público conocimiento su ofrecimiento de ‘doscientas barras’ a un juez, Pulgar promovió que su partido, el de la U, respaldara la aspiración y posteriormente votó por ella en el Senado”, escribió el periodista.

Reveló además, que la hija del senador Eduardo Pulgar fue, hasta el año pasado, auxiliar judicial de Margarita Cabello Blanco cuando se desempeñaba como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

SEGUIR LEYENDO: