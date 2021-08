“Lo cortés no quita lo valiente”: Coalición de la Esperanza rechazó invitación a debate de Gustavo Petro

Tras dos semanas de discusiones en Twitter, el senador Gustavo Petro decidió que la mejor manera de resolver las diferencias que tienen los distintos movimientos políticos colombianos con respecto al cambio climático es a través de un debate. No obstante, los sectores que se le oponen ya comenzaron a rechazar la invitación.

Todo comenzó hacia el mediodía de este martes 24 de agosto, cuando el también precandidato presidencial por el Pacto Histórico invitó a discutir sobre el tema tanto a sus futuros contrincantes de la Coalición de la Esperanza, como también a quienes se perfilan para el máximo cargo del administrativo desde el Centro Democrático.

El político busca propiciar el primer gran debate entre precandidatos a la Presidencia de Colombia, por lo que envió la siguiente invitación: “Le propongo a la Coalición de la Esperanza un debate sobre cambio climático y política pública para Colombia abierto a los candidatos uribistas, si quieren. Propongo dos precandidatos presidenciales por coalición”, escribió Petro.

No obstante, la Coalición de la Esperanza se mostró renuente a participar, recordándole que ya hay un debate pendiente sobre ese tema con uno de los integrantes de esa colectividad. “Senador Petro, le proponemos que primero haga el debate sobre transición energética con el senador Jorge Enrique Robledo. Él aceptó su reto hace varios días y usted no le ha contestado. Lo cortés no quita lo valiente”, observó el grupo por medio de su cuenta de Twitter.

Valga recordar que, todo este desencuentro comenzó hace dos semanas, cuando Petro señaló sus posturas ambientales por medio de una transmisión en vivo y una serie de trinos en los que advirtió que, de llegar a la presidencia, el Pacto Histórico daría por terminadas todas las labores de exploración y explotación petrolera que se desarrollan en el país.

La idea fue rechazada enfáticamente por el exintegrante del Polo Democrático, quien advirtió por medio de la misma red social que le resulta “Muy errado el anuncio de Gustavo Petro de que en su gobierno suspenderá la exploración petrolera en Colombia. Porque terminaríamos importando combustibles, golpearía la economía y el empleo y haría trizas las finanzas nacionales. Y en nada se reduciría el calentamiento global”.

Momentos después, el líder de la Colombia Humana respondió a ese mensaje señalando que Robledo fue “El único candidato a la presidencia que al menos expresa argumentos en contra de nuestras tesis. Abramos este debate que creo es sustancial para nuestros tiempos. Tiene que ver cómo vemos la transición energética y el cambio climático”

El de la Coalición aceptó la invitación y hace tres días insistió en que no ha vuelto a tener noticias de Petro. “HAGAMOS EL DEBATE al que me invitó sobre la transición energética, Gustavo Petro. La menor ganancia que obtendríamos sería muy importante: elevar el interés y comprensión de los colombianos sobre algo de tanta importancia. Sigo a la espera de que dé el sí y lo acordemos”, escribió.

Petro, en respuesta, hizo un extenso hilo sobre el tema a debatir. “Robledo nos propone un debate que creo se debe dar. Implica la concepción de lo que significa el cambio climático y el cambio tecnológico hacia la descarbonización de la economía y por tanto el surgimiento de nuevas relaciones sociales de producción”, señaló.

Agregó que el cambio climático se debe al consumo de carbón, petróleo y gas por parte de una acumulación ampliada e intensa de capital en el mundo. “Puede acabar en décadas la vida del planeta o afectarla sustancialmente incluida la vida humana que puede, también, desaparecer”.

Lo cierto es que, mientras Petro busca una exposición pública, masiva y amplia en cuanto a sectores políticos, la Coalición de la Esperanza propende por una conversación, también pública pero un poco más cerrada, entre los dos políticos que abrieron la discusión. Tanto así, que Robledo aceptó la invitación de un medio nacional para hablar de ello el próximo 25 de agosto. La misma también la recibió, sin confirmar asistencia, el senador del Pacto Histórico.

