La invitación que le hizo Gustavo Petro al empresario Christian Daes, dueño de Tecnoglass

Este viernes 21 de agosto, la empresa Tecnoglass del barranquillero Christian Daes fue la encargada de tocar la campana de Nasdaq en la apertura del mercado en Nueva York, la segunda bolsa de valores más importante de Estados Unidos.

“¡Tecnoglass está presente en la torre de Nasdaq en Nueva York! Más de 35 años trabajando para posicionar a Tecnoglass como una compañía líder en la industria global de la construcción nos ha llevado a merecernos este reconocimiento que nos llena de orgullo”, compartió la empresa.

Así mismo, el mismo Daes celebró la hazaña. “Este ha sido un día muy especial gracias a todos los que han hecho este sueño posible”, comentó.

Sorprendió fue que el senador de oposición Gustavo Petro le haya enviado un mensaje a la empresa del barranquillero. “Felicitaciones a Tecnoglass, ojalá lidere desde el empresariado, la transformación industrial de Colombia hacía la descarbonización y las energías limpias”, comentó.

El político y precandidato a la Presidencia de Colombia en las elecciones del próximo año, en los últimos días ha enfatizado en la necesidad de que Colombia deje a un lado los combustibles fósiles e invierta en una transición a energías limpias por el calentamiento global.

Durante una transmisión en vivo sobre Crisis Climática, Petro dijo: “si un gobierno del Pacto Histórico llega a ganar, debe decretar la suspensión de la exploración petrolera en Colombia. Fíjese lo que significa todo eso y el fracking, ni se diga”.

No se trata de una novedad para el candidato de la izquierda, que ya se ha pronunciado en contra de este tipo de explotación minero energética en repetidas ocasiones. De hecho, la semana pasada también había observado, por medio de un hilo en Twitter, que “¿Por qué si ya no hay bloqueos, se cae el peso colombiano? Con la caída del peso somos más pobres y se cae porque se sustenta en un modelo económico ficticio: el de la cocaína cuyas ganancias quedan en México y el del petróleo y el carbón que no demandan”.

¿Quién es Christian Daes?

Christian Daes, barranquillero amante del Carnaval, es considerado el tío de la cuna histórica del emprendimiento en Colombia. En Barranquilla, ciudad que vio nacer a Avianca, Sempertex y la parte más importante del poderío de la Cervecería Bavaria, el empresario lidera una de las empresas más importantes del país por su posición de liderazgo en el sector.

Christian Daes. Presidente Operativo en Tecnoglass.

Y todo comienza -como muchas cosas en Barranquilla- en Belén, Palestina, con la emigración hacia tierras prometedoras y que, finalmente, muchas travesías guiaron a la Costa Caribe de Colombia. Según contó El Tiempo, la familia de Daes comenzó su trayecto en La Guajira en 1910, población más al norte de la parte continental del país. Después, como muchos, se instaló en la llamada ‘Puerta de Oro’.

Con una fuerte filosofía de trabajo que transmitió a sus hijos, el padre de Christian y de su hermano Juan Manuel -conocido como ‘Yuyo’- tenía formación académica en Estados Unidos en el área de la ingeniería. Y así también lo hizo con su hijo Christian, quien estudió en la Universidad de Carolina del Norte en 1985. Sus estudios se centraron en sistemas de información en negocios. Sin embargo, fue formado en el Colegio San José, popular institución del norte de la ciudad.

Y fue así, que hace más de 35 años, creció en adversidad una empresa que inició en una bodega en una zona solitaria de Barranquilla. Al inicio, el plan no era fabricar cristales de alta calidad, sino livianos calentadores de agua que utilizaran energía solar para funcionar. Sin embargo, contó al medio capitalino, con el ‘boom’ del gas natural en los 90, su primer proyecto quedó relegado con una inversión ya hecha.

Con el aluminio de los ágiles calentadores y al inicio de la masiva construcción de viviendas y demás edificaciones, decidieron darle otro propósito a la materia prima que se quedó en la bodega. José Manuel y Christian, entonces, decidieron aprovechar que el hierro y la madera ya era cosa del pasado en términos de marcos de ventanas.

De ahí, de nuevo, todo se fue abajo con el Gobierno de Ernesto Samper por la crisis de la construcción. Por eso, buscaron clientes internacionalmente.

