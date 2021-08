“Eres mi Salvador de sueños”: el sentido mensaje de Carolina cruz a su bebé a seis meses de nacido

Foto tomada de Instagram @CarolinaCruzOsorio

Carolina Cruz se ha convertido en una de las mamás más reconocidas y queridas de la farándula nacional, esto a causa del nacimiento de su segundo hijo, Salvador, en marzo de 2020. A partir de ese momento, la presentadora no ha parado de compartir fotos del pequeño, mostrándole a sus seguidores su crecimiento y otros tiernos momentos como su primera sonrisa y demás gestos que hace mientras es grabado por ella.

Recientemente, y con motivo del sexto mes de nacimiento de Salvador, la conductora de ‘Voy por ti, juega por mí’ compartió una foto del pequeño recién nacido acompañada de un sentido mensaje para él.

“Llegaste hace 6 meses y aunque eres el más chiquito en edad, eres mi mayor maestro. No cambiaria nada, absolutamente nada de lo que he vivido y hemos vivido para tenerte hoy en mis brazos”, agradeciéndole también por haberla escogido como su mamá y por acercarla más a Dios y fortalecer su fe.

“Gracias Por llenarme de fuerza y demostrarme a mí misma que nada me queda grande, gracias porque me has enseñado a valorar cada segundo de mi vida a tu lado, en familia”, continuó, pidiéndole perdón también si en algún momento llega a estar en desacuerdo con una decisión de ella.

Finalmente, la mujer escribió “Eres mi Salvador de sueños, TE AMO HIJO, TE AMAMOS (…) soy la mamá más ORGULLOSA, algún día te contaré cómo has logrado cambiar vidas… DIOS te bendiga y te siga llenando la salud que ya tienes!!”.

El post ha alcanzado, en menos de cinco horas, más de 126 mil ‘me gusta’ y cerca de tres mil comentarios, siendo el de Lincoln Palomeque uno de los más destacados, respondiendo con el emoji de un ángel y las manos en oración.

Otra respuesta destacada fue la de la actriz Valentina Lizcano quien escribió: “Salvador hermoso, yo soy testigo de tu poder de cuánto te ama tu mami y todo es de la distancia me siento feliz de tu llegada y de tu existencia en este plano que necesita Tanta luz como la que traes tú”; mientras que otros seguidores replicaron “Hermosa fotografía, hermoso texto que solo una madre llena de tanto Amor puede describir” y “Eres una tesa y salva un afortunado por tenerte como mamá”.

En días pasados, la empresaria se había referido al estado de salud del pequeño. A través de las historias de Instagram, contó que pueden existir anomalías en los nervios de sus ojos debido a que el tamaño de su cabeza es mayor al normal, pero que a pesar de eso, él se encuentra muy bien de salud. De hecho, en un post aclaró que el estado físico de su hijo estaba óptimo y desmintió varios rumores.

“Esto no tiene que ver ni con la edad y mucho menos con la fertilización in vitro, uno de cada cuatro niños sufre de tortícolis gestacional, así como uno de cada cinco niños sufre de pujo. Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de que hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas, nos jueguen un mal rato”, expresó la presentadora en su perfil de Instagram.

Cabe mencionar que, en los últimos días, precisamente Lincoln hizo una rápida parada en Bogotá para compartir tanto con Matías como con Salvador, incluso se llegó a pensar que el actor nortesantandereano tuvo un encuentro con la mamá de sus hijos; sin embargo, ninguno de los dos compartió fotos en sus redes sociales que confirmaran este rumor.

