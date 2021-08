‘Chicho’ Arango ya se adapta a LAFC y reconoce que en la MLS el fútbol es más físico

Luego de su paso por Millonarios, el futbolista antioqueño Cristian ‘Chicho’ Arango se estableció en Los Ángeles, California, al ser fichado por LAFC de la MLS.

Ya lleva dos partidos disputados con la franquicia californiana y en una entrevista concedida al programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, dio a conocer sus impresiones sobre el fútbol de Estados Unidos.

Cabe recordar que, a sus 26 años ya jugó en Portugal con el Benfica y CD Aves y Tondela y también tuvo un ligero paso por las inferiores del Valencia de España. Ahora, en su retorno al fútbol del continente, reconoció que fue muy bien recibido en el plantel donde también están los colombianos Eduard Atuesta, Eddie Segura y Jesús Murillo. Esto le dijo a la mesa de debate conducida por Steven Arce sobre su nuevo club:

Me han acogido demasiado bien, espero tener una linda estancia acá con muchos logros y objetivos por cumplir, entonces estoy muy contento y a la expectativa de lo que pueda hacer este resto de año y mi llegada acá a Los Ángeles. El fútbol acá es más físico, más de sprint, entonces sí es una liga que va creciendo cada día más y espero sacarle todo el provecho a esto. Me gusta esta liga y estoy a la expectativa de poder lograr cosas importantes acá, es lo que quiero, mi deseo

Sobre su posible convocatoria a la selección Colombia de Reinaldo Rueda, la competitividad de Arango está al máximo y el mismo futbolista se ilusiona con pensar en llegar a ser convocado con La Tricolor para la triple fecha de eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022:

El colombiano ya disputó 99 minutos siendo titular contra San Jose Earthquakes y revulsivo contra Atlanta United. Su adaptación ha sido la mejor y espera estar en la mira del técnico Bob Bradley para enfrentar el 21 de agosto a Vancouver Whitecaps y el clásico de la ciudad contra Los Angeles Galaxy el 28 de agosto:

Llegué hace apenas tres semanas y ya pude competir en dos juegos, uno como titular y otro como suplente. Ya es de día a día del trabajo que va generando esa confianza, ese plus que se necesita. El balance ha sido positivo, me he adaptado lo más que puedo. Acá hay tres colombianos más, dos ecuatorianos y tres uruguayos. Entonces acá todos son amigos, todos son una familia y me la llevo bastante bien. Aprovechando que hay muchos sudamericanos acá para formar relaciones y estar más estable