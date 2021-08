Óscar Ignacio Martán quedó satisfecho tras la negociación económica que le puso fin a la novela por el caso Fernando Uribe

Óscar Ignacio Martán habló sobre la resolución económica con Atlético Nacional por el caso Fernando Uribe

En una negociación en donde intervino hasta el exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, por un pleito de cinco millones de dólares que le adeudaba Atlético Nacional a Cortuluá, finalmente la novela terminó con un acuerdo económico que dejó conforme al presidente del club vallecaucano, Óscar Ignacio Martán.

La negociación entre el club de Medellín y el de Tuluá se dio en buenos términos con un acuerdo de confidencialidad de por medio. En ese sentido, se liberó la restricción impuesta por el Tribunal Federal Suizo sobre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor que impedía la inscripción de nuevas contrataciones de Nacional para la Liga BetPlay II 2021.

Después de que todo el inconveniente económico y jurídico llegara a una solución, Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, dio a entender en Blu Radio que él quedó satisfecho con el acuerdo logrado, pese a no ser lo que inicialmente pretendían, por lo que tuvo que ceder en la cifra a algo que “Ni lo que entendía Cortuluá que era lo correcto, ni lo que entendía Nacional que era lo correcto”.

Esto le dijo a la periodista Camila Zuluaga en el programa Mañanas Blu 10:30 en la edición de este jueves 19 de agosto:

La novela tuvo un final feliz. Al final para no ponernos en esas discusiones de cuál era la TRM del día del contrato y del momento del pago, creo que llegamos a un acuerdo confidencial, muy respetuoso y claro para las partes. Entendimos la situación, no son momentos fáciles para ningún club en Colombia y aceptamos un buen arreglo, yo creo que quedamos satisfechos, yo quedé muy contento por el tema de los jugadores, mucho se habló de ellos, se los utilizó mucho para hacer tutelas cuando el problema no era de los jugadores

Quedó claro que desde Cortuluá no pueden revelar el acuerdo económico, pero los periodistas de Blu Radio estimaron que se trató de un monto cercano a los 12.000 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Martán, la sanción por incumplimiento del convenio contemplaba inicialmente cinco millones de dólares más 2′120.000 dólares aproximadamente (de intereses) porque el caso llevaba casi ocho años en tribunales.

Para sentar un precedente y evitar malentendidos a futuro, el presidente de Cortuluá pidió que se reformen los tribunales y los mecanismos para solucionar problemas jurídicos en el deporte colombiano:

Fue una de las cosas que más me presionó como institución a que pudiera llegar a esa resolución. Encontramos un término medio, quedamos en un aspecto de confidencialidad y el término medio fue bueno para todas las partes, para los jugadores, el respeto por la institucionalidad. Pero creo que el fútbol colombiano debe reformar los estatutos, adecuarlos para que no se violen los derechos fundamentales o el orden público de un país y que Colombia genere su propio tribunal de arbitramento

Con Néstor Humberto Martínez como apoderado, Atlético Nacional perdió el litigio donde inicialmente el abogado anunció que Cortuluá no iba a ver un solo peso por el proceso ejecutivo. “Utilizar los mecanismos disciplinarios del fútbol para prestarse al cobro de una plata que no se debe estaríamos dando cabida a que se haga un ‘tumbis’ a través de los procedimientos institucionales de la Dimayor o de la FCF y eso sí no tiene cabida en Colombia”, fueron las palabras del exfiscal:

Cortuluá tiene que tener absolutamente claro que mientras un juez no condene a Nacional, no verá ni una moneda de centavo

En contraparte, el presidente del equipo vallecaucano insistió en que lo sucedido en este caso debe quedar como lección para reflexionar y reformar los estatutos y organizar un tribunal especial de apelaciones similar a un tribunal de arbitramento como lo tienen las cámaras de comercio, donde se les dé garantía a todos, acceso a pruebas, derecho a defensa, hayan recursos de reposición y apelación.

Agregó que acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Suiza es muy costoso, pues la sola demanda implica 1.000 dólares y después hay un cobro de 30.000 dólares cuando están todas las partes involucradas, por lo que para un equipo chico, es imposible solucionarlo y el trámite ideal debería ser más expedito.

Se refirió a la asesoría legal de Nacional como una que no fue la correcta, considerando que no había instancia superior y que simplemente hubo una voluntad de partes de acordar para terminar. Junto a Ramón Jesurún, Fernando Jaramillo, Emilio Gutiérrez y Francisco Maturana intermediaron para que las partes dialogaran.

