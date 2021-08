En entrevista, Laura Tobón reveló cómo ha vivido su embarazo al que cataloga como un milagro

Foto tomada de Instagram @Laura_Tobon

Desde hace poco más de un mes, se conoció la noticia del embarazo de la presentadora de ‘La Voz Kids’, Laura Tobón. Por eso, ha dejado ver en repetidas ocasiones a través de sus redes sociales, lo feliz que se siente en esta etapa que vive junto a su esposo Álvaro Rodríguez con quien lleva casada cerca de 4 años y siempre habían soñado tener un hijo.

En entrevista para ‘La Red’ de Caracol Televisión, la modelo y empresaria ha revelado varios detalles de lo que ha ocurrido desde el momento en que se enteró de su milagro de vida.

“No sé si recuerdan que a mí hace unos dos años me tuvieron que llevar casi que de urgencias a operarme de un quiste muy grande que tenía en un ovario. El quiste medía como una pelota de tenis, era súper grande y toda la vida mi ginecólogo me dijo que tenía que cuidarme porque era probable que mi fertilidad estaría en problemillas”, así de describió su enfermedad, la hermosa presentadora que todas las noches se roba el cariño de los televidentes en el reality musical.

Además, aseguró que siempre vio muy lejano el tema de convertirse en madre y pese a que no se cuidaba tomando anticonceptivos, no lograba quedar en embarazo por lo que ya se había hecho a la idea que esto no ocurriría en un futuro muy cercano, sin embargo, su esposo no perdía la esperanza y le repetía “yo quiero un hijo tuyo”, por lo que siempre sintió un poco de temor de confesarle lo que ocurría con sus ovarios y su salud, pero el apoyo fue incondicional.

“Él siempre fue lo más apoyador, siempre dijimos que si no teníamos bebés no pasaba nada, lo importante es nuestro amor, nuestro hogar, nuestra familia que somos nosotros dos”, mencionó Tobón en entrevista para ‘La Red’.

Tiempo después de haberse practicado la cirugía de urgencia, la modelo y presentadora se sometió a un tratamiento de fertilidad, con la esperanza que el cualquier momento podría quedar embarazada. Y efectivamente sucedió, mientras se encontraba de viaje con su madre y su hermana decidió hacerse una prueba casera de embarazo.

“Las dos me vieron rarísima, les dije ‘tengo un retraso’ y las dos pegaron el grito y no lo podían creer. Sin embargo, les dije que no debía ser nada, estoy de viaje, seguro no debe ser nada. Mi hermana se fue a la farmacia y compró dos pruebas de embarazo, me las hice a las 11 – 12 de la noche y decía ‘embarazada’…”, relató para ‘La Red’ toda la historia de cómo se enteró de su embarazo.

Foto tomada de Instagram @Laura_Tobon

Sin embargo, la prueba más difícil fue contarle a su esposo sobre su embarazo, por lo que preparó una sorpresa, en una caja de un accesorio de la marca Cartier, ella introdujo la prueba y una postal en la que señalaba que sería padre por lo que contó las reacciones que tuvo su esposo al momento de enterarse.

“El pasa por todos los estados, nervios, miedo, como diciendo ‘esto es real’, ‘está pasando en serio’, porque el de pronto vio muy lejano ese tema por lo mío y después es la felicidad extrema de ‘voy a ser papá’. Acabó de cumplir 40 años y me dijo que era el mejor regalo que le pude haber dado y bueno yo a mis 31 tener este regalo también es increíble”.

Desde el inicio de su embarazo, Laura Tobón ha tenido una gran conexión con su bebé y siempre supo que sería un niño, pues señala que ha tenido sueños donde un niño le habla, se lo imagina pelirrojo; cabe resaltar, que esto ocurrió momentos antes de enterarse del sexo del bebé.

“Al ‘Gender Reveal’ me fui de azul, a patacón mi perro le puse una perchera azul y yo le decía ‘vas a ver, estoy segura’, cuando salió el confeti azul le dije: ‘viste, yo sabía, yo sabía que era un niño’…”, agregando que Luca, nombre que llevará su hijo, viene muy bien, la placenta se encuentra muy bien sostenida.

Se espera que la legada del primogénito sea para diciembre, por lo que los colombianos podrán ver en ‘La Voz Kids’ todo el avance de su embarazo, desmintiendo los rumores que saldrá del reality por problemas con su embarazo.

SEGUIR LEYENDO