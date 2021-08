“No estoy revisando cuántos seguidores tiene en redes”: Rafa Benítez habló sobre lo que espera de James Rodríguez

Everton arrancó con pie derecho la temporada 2021/22 de la English Premier League. Tras el debut liguero con victoria incluida del entrenador español Rafa Benítez en el club Toffee, todo parecería indicar que puede repetirse el gran arranque que tuvo Carlo Ancelotti la temporada pasada cuando los blues de Liverpool jugaron por primera vez con James Rodríguez en su plantel.

Sobre el mediocampista colombiano, ausente en la Copa América 2021, el mismo Benítez confirmó que James en efecto no pudo ser convocado por norma del equipo, considerando que se registró un contagio positivo en el club y por ende quienes estuvieron cerca del jugador deben cumplir una cuarentena estricta de entre 10 y 8 días.

Sin embargo, llamó la atención que Benítez mismo durante rueda de prensa fue consultado por el colombiano al que gran parte de la hinchada de Everton quiere ver en el terreno de juego. Ante las preguntas de los periodistas en Goodison Park, el director técnico no se fue con rodeos y habló directo sobre el número 19.

En sus apreciaciones, declaró que pretende dejar claro que él no apostará por las individualidades en su plantilla, sino que prefiere desarrollar juego colectivo en el equipo, por lo que lo primordial es que el sistema en conjunto funcione bien. Sobre sus intervenciones cuando funge como gamer y transmite contenido a través de la plataforma Twitch, el español no dio mayores detalles y dijo que no le importa la popularidad, sino su talento como trabajador:

Como entrenador, la gente no recuerda los nombres de los jugadores si pierden juegos, recuerdan más los nombres que ganan partidos. Intento poner un equipo en la cancha que pueda ganar partidos. No estoy revisando el nombre del jugador, la popularidad o cuántos seguidores tiene en las redes sociales

Rodríguez Rubio, constantemente presente en el entorno de las redes sociales y el mundo de los e-sports es ahora uno de los futbolistas del club que más afición tiene en el entorno digital, aparte de que para Everton es la pieza más costosa, salarialmente hablando, entre todos los activos del equipo.

El reto de Benítez, que Ancelotti no pudo cumplir, es llevar al club a competiciones internacionales, superando así la décima casilla de la temporada 2020/21. Sobre agradar al público, tal como lo hizo en el rival de patio, Liverpool FC, hace 16 años el técnico se mostró expectante y confía en el trabajo de sus dirigidos para hacer un gran campeonato liguero:

Es solo para estar seguros de que pueden hacer el trabajo. Creo que la afición, los evertonianos, lo que están buscando siempre, y esta es mi experiencia aquí, son jugadores que lo darán todo en el campo, lo darán todo por la camiseta e intentarán ganar. Mi idea es elegir a los mejores jugadores para cada juego para que puedan competir, puedan ganar y no importa el nombre

