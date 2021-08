Video: el golazo del ‘Cucho’ Hernández en su debut en la Premier League con el Watford

Soccer Football - Premier League - Watford v Aston Villa - Vicarage Road, Watford, Britain - August 14, 2021 Watford's Cucho Hernandez celebrates scoring their third goal REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Juan Camilo Hernández se lució en su debut en la Premier League con el Watford. El delantero colombiano aunque fue suplente, necesitó solamente de un minuto para demostrar su calidad marcando el tercer y último gol de su equipo al Aston Villa, donde juega el portero argentino ‘Dibu’ Martínez.

El primer gol del encuentro fue a los 10 minutos en los pies de Emmanuel Dennis. El nigeriano recibió un centro rasero por parte de Ismaila Sarr y aunque el primer remate pegó en el cuerpo del defensor, el rebote le favoreció y volvió a disparar dejando el balón al fondo de la red.

El segundo tanto llegó sobre el final del primer tiempo en un contragolpe liderado por la dupla de la primera anotación. Sarr ganó un rebote que en la mitad del campo le quedó a Dennis, este avanzó y al ver pasar a su compañero por la banda derecha le cedió la pelota. Es entonces cuando el senegalés controla la pelota remata y este rebota en un defensor, elevando el balón y bañando al portero.

El gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue una verdadera joya a los 67 minutos del partido. El colombiano, que había entrado al minuto 66, dio una exhibición de regates en la esquina izquierda del área, tras superar la marca remató con gran técnica, dejando al arquero sin chances y viendo cómo el balón cruzaba la línea de gol tras golpear el palo de la mano izquierda de ‘Dibu’ Martínez.

✅ Debut en Premier League. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



✅ Primer toque de balón.



✅ Primer golazo al minuto de entrar. ⚽



Juan "Cucho" Hernández. 🇨🇴pic.twitter.com/NriYf3xHj6 — Colombia Analytics (@colanalytics_) August 14, 2021

El descuento del equipo visitante fue al minuto 70 gracias a John McGinn y al minuto 97, de tiro penal, por intermedio de Dany Ings.

LA LARGA ESPERA DEL ‘CUCHO’ HERNÁNDEZ PARA SU DEBUT EN LA PREMIER LEAGUE

El pereirano Juan Camilo Hernández fue fichado por Watford en el 2017 cuando con 18 años se robó los aplausos de los hinchas del Deportivo Pereira. Sin embargo, por su corta edad el equipo inglés decidió cederlo al América de Cali en su regreso a la primera división del fútbol colombiano.

El préstamo se terminó, el jugador viajó a Europa pero su destino no serían los ‘hornets’ sino el Huesca SD de España. Allá jugó en la segunda división y aportó 16 goles para lograr el ascenso a La Liga Santander. En la temporada 2018- 2019 demostró ser uno de los líderes de su equipo y aunque no mantuvo la categoría, el Mallorca decidió hacerse con los servicios del delantero, nuevamente en condición de préstamo.

En su segunda temporada consecutiva en la primera división de España jugó 23 partidos pero su media goleadora no fue la mejor, 0.21 goles por partido jugado. Motivo por el cual el equipo no decidió renovar el préstamo. Pero su camino seguiría en la Liga Santander, el Getafe sería su nuevo equipo. Allí no logró los minutos deseados por culpa de varias lesiones que lo mantuvieron al margen de la titular.

Pero el ‘Cucho’ Hernández no bajó los brazos, previo a ser citado por el Watford para el inicio de la pretemporada, el delantero en España asistió a la Academia Rafa Nadal para recuperar su estado físico y llegar en las mejores condiciones al equipo inglés, que ascendió para esta temporada 2021-2022.

En su carrera como profesional, Juan Camilo ha marcado 56 goles en 196 partidos, dos de ellos con la Selección Colombia

