“Más fuertes que nunca”: El mensaje de Diana Celis a ‘Epa Colombia’ tras conocer su condena

Cientos de personas han manifestado su apoyo a la empresaria Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, luego de conocer su condena de 63 meses y 15 días de cárcel por causar daños a una estación de TransMilenio en 2019.

Una de las voces de apoyo más destacadas ha sido la de su novia, la futbolista Diana Celis, quien compartió un alentador mensaje. “Nosotras más fuertes que nunca, te amo amor mío”, mencionando también la cuenta de la empresaria de keratinas.

Cabe mencionar que, previo a conocer la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la deportista realizó en esta misma red social una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en la que un usuario le resaltó que ella y Daneidy llevan una buena relación sentimental. “Hacen una hermosa pareja con la Epa, Dios las bendiga siempre”, a lo cual ella contestó con un video de TikTok donde se evidencia su unión antes del fallo condenatorio contra la influenciadora.

En otras historias, otro usuario preguntó por qué ya no aparecían juntas en más publicaciones de redes, a lo que ella contestó que, “Siempre estoy con ella, pero casi no nos grabamos; cuando no estoy en concentraciones o en entrenamientos, obviamente. De resto, siempre trato de acompañarla en todo lo de la empresa y estarla apoyando”.

Por otra parte, una de las últimas acciones que se conocieron de la influenciadora fue la adquisición de un terreno que, según ella, será para montar una nueva peluquería. “Con todas las keratinas que yo vendo yo he venido ahorrando y he venido comprando propiedades. Sí, para nadie es un secreto amiga, y quise comprarme esta propiedad amiga es hermosa te la tengo que mostrar”, manifestó la empresaria.

Además, mencionó que tendría hasta un jacuzzi, mostrando que su negocio está en plena expansión a pesar de que en días anteriores lamentó un desfalco a su exitosa compañía productora de keratinas; incluso, había dicho en sus historias de Instagram que este jueves se definía su futuro judicial por lo ocurrido en 2019.

“Es demostrarle al Gobierno que yo cambié, este jueves yo tengo audiencia y yo sé que me va a ir muy bien amiga y yo sé amiga, que yo seré ese claro ejemplo de superación tuyo”.

¿En qué consiste el fallo condenatorio contra ‘Epa Colombia’?

En la mañana de este jueves, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra la empresaria por causar daños a una estación del sistema masivo de Bogotá, hecho que ella misma mostró a través de un video. Tendrá que pagar una pena de 63 meses y 15 días sin posibilidad de cumplirla bajo la medida de casa por cárcel, por lo cual deberá ser internada en un centro penitenciario. Además, deberá saldar una multa económica de 492 salarios mínimos.

Tras conocer esta decisión, ‘Epa Colombia’ se convirtió en tendencia en redes como Twitter, donde miles de usuarios han manifestado rechazo a la decisión judicial y apoyo a la empresaria que ha generado más de 400 empleos (según ella) mediante el negocio de las keratinas.

