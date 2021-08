‘Los del comienzo’, la exposición de arte que reúne obras y artistas de los años 90

Colombia podrá disfrutar de una valiosa exposición de artes plásticas que reúne obras de pintura, escultura y fotografía que han sido creadas en el transcurso de los años 90 ́ hasta 2021.

En el marco de la reactivación cultural que vive el país, el talento de 20 artistas veteranos con más de tres décadas de trayectoria será el protagonista en el Centro Cultural Nhora Matallana Forero, ubicado en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.

Esta exposición que estará exhibida durante todo el mes de agosto y que lleva por nombre “Los del Comienzo”, cobra vida gracias al grupo de creadores artísticos Bachué, que marca la historia cultural no solo del municipio sino de todo el departamento de Cundinamarca.

Estos 20 expositores, a través de este movimiento artístico, han realizado durante más de 30 años diversos eventos locales fundamentales para que el arte poco a poco sea reconocido como una alternativa de vida y educación.

Adscritos a la corriente del arte contemporáneo, muchos de ellos ganaron relevancia en su labor como gestores culturales en la región Centro-Cundinamarca, durante el tiempo presentado en la exhibición artística.

John Ángel, uno de los artistas líderes del movimiento, reconoció el legado de su obra así como la importancia de hacer parte de esta exposición antológica que honra el trabajo del colectivo:

Se llama “Los del Comienzo” porque somos un grupo que inició desde los años 90 a generar cultura a través del arte: éramos buscadores de espacios generalmente no convencionales porque el municipio no contaba con un lugar tan especial como lo es éste centro cultural, al cual los invitamos, no solo para que conozcan toda nuestra historia, sino para que aprecien el legado artístico de nuestras obras.