Jessi Uribe le responde a seguidor que le dijo: “esa ‘lipo’ se perdió”

Al cantante de música popular Jessi Uribe constantemente le hacen comentarios sobre su aspecto físico y la vestimenta que utiliza, pese a que él los toma de manera graciosa y no presta atención a muchos, hay ocasiones en las que se le ha notado la incomodidad que le generan.

“Esa ‘lipo’ se perdió” fue el comentario que dejaron en una de sus fotografías. Por lo que decidió salirle al paso a esas palabras, y respondió: “Se perdieron muchas cosas en pandemia, pero soy feliz”, agregando emoticones de risas.

Y es que el cantante de música popular se sometió a un procedimiento estético para bajar los kilos de más que tenía antes de conocer a su pareja, Paola Jara. Después de someterse a dicha cirugía, el cantante se ha dedicado a mostrar a través de su cuenta de Instagram su dedicación para hacer ejercicio con entrenador personalizado a bordo y acompañado de su prometida, lo que demuestra que quiere conservar la figura que le quedó después de la liposucción.

El cambio es evidente en su rostro y en el cuerpo. “Muchos me han escrito “Se perdió la platica” pero esos no tienen ni idea de los que sufrimos de ansiedad. Los que me conocen saben que he sufrido mucho porque soy muy ansioso por la comida Y siempre caigo. Arranco este año con 5 kilos de más después de mi operación tengo el reto de mejorar cada día y hoy arranca el cambio. No voy a echar para atrás algo que me ha costado tanto, lo verán. Como siempre digo 👉🏻 Ya quiero tener un cuerpo bien chimbita para andar sin camisa por todos lados 😂😂. Los quiero mucho”, así confirmaba el procedimiento al que se sometió.

Desde entonces, los comentarios de los usuarios han estado divididos entre los que apoyan la respuesta del artista como, por ejemplo: “Yo lo veo bien bello, con o sin lipo”, “La gente y ea valentía detrás de una pantalla para comentar cosas que no les tienen que importar”, “Hermoso Dios mío”, “Divina la chaqueta, lucela más para que todos los criticones se cansen o se acomoden a tus gustos”, entre otros.

Y los que están en desacuerdo con el cantante: “Él reutilizando la ropa que va dejando Paola Jara”, “Ojalá se pierda él y no vuelva a aparecer también”, “Este tipo necesita urgente cambiar de asesor de imagen”, “Si fuera feliz sería él mismo y no lo que los demás quieren que sea”, entre otros.

Sin embargo, en entrevista con el programa ‘La Red’ antes de la pandemia, el artista reveló que se sometió a una cirugía estética hace algún tiempo para mejorar algunos detalles con los que no se sentía conforme en su cuerpo e incluso, llegó a utilizar fajas para ocultar el sobrepeso que tenía.

“Yo me hice una ‘lipo’ hace 3 años, pero esa vaina me quedó mal hecha, me operé muy paila […] la primera fue una ‘lipo’ láser y esa vaina no sirvió para nada. Entonces yo le decía a mi manager ‘sáqueme un mes, necesito que me saque un mes que me voy a operar, necesito operarme y ya verme mejor y cuidarme’, porque uno está gordo y ya no le importa comer lo que encuentre en la calle”, por lo que decidió someterse a un segundo procedimiento.

En ese momento, muchos de los comentarios que circulaban a través de las redes sociales apuntaban a que el artista se habría sometido también a una bichectomía y que se habría aumentado el tamaño de sus glúteos, pero todo fue desmentido en entrevista con ‘La Red’.

