Excónsul de Israel en Nueva York cuestionó a Gustavo Petro tras su intervención en la ONU, donde habló de Israel y la expresión “Heil Hitler”: “Empobrece el debate democrático”

Las declaraciones de Dani Hayan las hizo a través de su cuenta oficial de X - crédito Nadja Juan Diego Cano/Presidencia/Wohlleben/REUTERS

La intervención de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Colombia el miércoles 10 de junio de 2026, provocó el rechazo de funcionarios y exfuncionarios de Israel, quienes calificaron las declaraciones del mandatario colombiano como distorsionadas y y lo acusaron de alimentar discursos antisemitas.

Durante su intervención, el presidente Petro mencionó en varias ocasiones a la Alemania nazi, la migración y el conflicto en Gaza, y explicó por qué utilizó la expresión “Heil Hitler” en una publicación en la red social X.

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Por este motivo, el excónsul de Israel en Nueva York y actual presidente del Centro Mundial para la Investigación y Conmemoración del Holocausto, Dani Dayan, cuestionó fuertemente el discurso de Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Gustavo Petro reclamó una regulación pública y democrática de la inteligencia artificial durante su intervención en la ONU - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Según Hayan, el presidente colombiano recurre a Adolf Hitler y al nazismo para atacar a sus contradictores políticos y a Israel. Además, señaló que quienes invocan al nazismo como “arma retórica” degradan la memoria del Holocausto y dificultan un debate democrático.

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“El presidente Gustavo Petro vuelve a recurrir a Hitler y al nazismo para atacar a sus adversarios políticos y a Israel. Es una trivialización del mal absoluto. Quienes invocan el nazismo como arma retórica degradan la memoria del Holocausto y empobrecen el debate democrático”, indicó Dani Dayan.

Dani Dayan indicó que el presidente Petro recurre a Adolf Hitler y al nazismo para atacar a sus contradictores políticos y a Israel - crédito @AmbDaniDayan/X

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro resaltó que tanto Israel como Estados Unidos se retiraron del Consejo de Seguridad, recordando el Holocausto y la lucha que dio el pueblo estadounidense en Europa en la Segunda Guerra Mundial.

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“Se ha retirado Israel, cuyo pueblo no quiso venir aquí, cuyo pueblo sufrió el Holocausto a manos de los nazis. También se retira Estados Unidos, cuyos ciudadanos, hijos de trabajadores y campesinos en su mayoría, fueron a luchar a Europa y a otros países, guiados por una sola voluntad: la lucha por la humanidad. Es necesario rendir honor a esos pueblos, pero también reconocer por qué hoy la verdad se transforma en mentira. Por eso les solicito actuar en estos dos frentes”, indicó Petro.

En su intervención, el presidente de Colombia se refirió a la expresión “Heil Hitler” que utilizó en respuesta a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta.

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El mandatario colombiano calificó como un error su publicación al no dar contexto a la frase, atribuida al saludo de la Alemania nazi que dirigió Adolf Hitler.

“Por un error mío, por falta de conocimientos en comunicación, no di contexto a una frase dirigida a un periodista colombiano. Se trataba de una discusión interna, en la que él afirmaba que había cambiado de una posición liberal a ideas fascistas, que hoy sostiene. No menciono su nombre porque no es lo relevante aquí, sino lo que ocurrió después. Escribí como respuesta la frase: “Heil Hitler”, sin ningún contexto. Ese mensaje alcanzó treinta y cuatro millones de vistas“, indicó Petro.

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En su intervención, el presidente Petro calificó como un error su publicación al no dar contexto a la frase, atribuida al saludo de la Alemania nazi que dirigió Adolf Hitler - crédito Presidencia/YouTube

Según el jefe de Estado, creyó que la cifra de 34 millones de vistas correspondía al pueblo colombiano, pero señaló que no era de esa forma y precisó que nunca le había sucedido algo parecido.

“Al principio pensé que esa cifra correspondía a todo el pueblo colombiano observando el debate o leyéndolo, pero no era así. Nunca me había sucedido algo parecido. La mayor difusión que había tenido antes un tuit mío fue al responder al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un momento complejo entre nuestros países. Ese mensaje tuvo diez millones de vistas. ¿De dónde salieron entonces los treinta y cuatro millones? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia, y el 40% del país aún no tiene acceso a internet. Esto muestra otra forma de desigualdad social“, indicó.

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Y puntualizó: “Después empecé a notar lo que sucedía con el caso de Belfast, al analizar los hechos allí y prever que podrían desencadenar una violencia colectiva. Eso fue lo que ocurrió. Con Belfast sucedió lo mismo: un crimen que debe ser juzgado por la justicia y que, lamentablemente, ocurre en muchos lugares del mundo”.